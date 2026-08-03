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Salut

Més de 3.100 pacients s’han beneficiat de la cobertura de psicologia ambulatòria de la CASS des del 2023

En total, des de l'any esmentat s'han fet unes 24.846 visites, la qual cosa significa que per cada pacient hi ha una mitjana de vuit sessions

D’ençà que es va afegir la psicologia ambulatòria a la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social l’any 2023, més de 3.100 pacients (3.147) s’han pogut beneficiar. Des del Ministeri de Salut valoren positivament aquesta tendència d’accés a la prestació, ja que consideren que fomenta el benestar emocional i facilita la capacitat de donar resposta.

En total, des de l’any esmentat s’han fet unes 24.846 visites, la qual cosa significa que per cada pacient hi ha una mitjana de vuit sessions, tot i que cal recordar que el reglament per al finançament públic d’aquesta prestació estableix un màxim de 10 sessions, només renovable una vegada a l’any per cinc sessions per pacient. Pel que fa al perfil dels clients, una majoria (65%) són dones, mentre que la franja d’edat amb més prevalença la componen els joves i els infants de fins a 17 anys, els quals representen un 24% dels pacients.

Aquesta mesura té com a objectiu facilitar la detecció i la intervenció precoç dels problemes de salut mental contribuint d’aquesta manera a crear una atenció integral centrada en la persona. D’altra banda, també aposta per un enfocament preventiu del sistema sanitari i afavoreix una utilització més eficient dels recursos assistencials.

Les persones amb obesitat o trastorns alimentaris podran accedir al dietista-nutricionista a través de la CASS

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