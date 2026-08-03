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  • Imatge dels Alps. | Pexels
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Turisme

Una delegació d’Ordino estudiarà en diferents llocs dels Alps com allargar la temporada turística «sense massificar»

Estarà formada per la corporació i empreses compromeses amb la Reserva de la Biosfera, i es durà a terme a finals del mes de setembre

Una delegació formada pel Comú d’Ordino i empreses compromeses amb la Reserva de la Biosfera visitarà a finals del mes de setembre diferents destinacions dels Alps per conèixer com treballen altres territoris de muntanya amb característiques similars i estudiar possibles iniciatives aplicables a la parròquia. El conseller de Turisme, Dinamització i Esports ordinenc, Jordi Serracanta, ha comentat que l’objectiu del viatge és analitzar com altres estacions d’esquí i destinacions de muntanya aconsegueixen mantenir l’atractiu turístic durant tot l’any, allargant la temporada però evitant la massificació dels espais naturals.

«[Volen conèixer] Què fan ells per mantenir el destí prou atractiu tenint en compte que és natura i què fan per poder escampar una mica o allargar la temporada que duri tot l’any, però sense massificar» – Jordi Serracanta

«Anirem als Alps per veure com tracten amb una població que podríem dir similar a la nostra, que tenen estacions d’esquí i que l’estiu també és un destí de muntanya», ha assenyalat Serracanta, qui ha afegit que volen conèixer «què fan ells per mantenir el destí prou atractiu tenint en compte que és natura i què fan per poder escampar una mica o allargar la temporada que duri tot l’any, però sense massificar». El conseller ha assenyalat que el viatge permetrà conèixer iniciatives impulsades en altres destinacions de muntanya per valorar «de quina manera les podem aterrar aquí, a la nostra parròquia». Segons ha dit, l’objectiu és nodrir-se d'»inputs» i experiències d’altres territoris que afronten problemàtiques molt similars a les d’Ordino.

En aquest sentit, el conseller ha remarcat que les xarxes socials poden contribuir a concentrar visitants en determinats punts. Així, ha apuntat que espais com el Camí Ral o la Ruta del Ferro han experimentat un increment de popularitat perquè són indrets amb «un accés molt fàcil» i amb molta difusió a través d’imatges compartides pels usuaris. «Si tu veus un lloc ‘superxulo’ que s’han fotografiat dues o tres persones, al final acabes anant cap allà», ha assenyalat, tot advertint que «sense tu fer res, de cop i volta, no saps per què, se’t massifica tot», informa l’ANA.

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