El primer equip femení Barça farà estada de pretemporada a Andorra la Vella des d’aquest dijous fins dilluns

Andorra la Vella acollirà del 6 al 10 d’agost l’estada de pretemporada del primer equip femení de l’FC Barcelona, una cita que el comú considera un nou pas en l’estratègia per consolidar la capital com a seu d’estades esportives d’alt nivell. En aquest sentit, el cònsol major, Sergi González, ha comentat que les converses amb el club blaugrana fa setmanes que estaven en marxa, arran de la visita que el president culer, Joan Laporta, va fer al Principat fa uns mesos. Durant aquella visita els responsables del club català van conèixer les instal·lacions esportives de la parròquia i van quedar «sorpresos» per l’equipament disponible, ha explicat González.
«Ahir ens ho van confirmar i avui ja s’ha fet públic. Que el millor equip del futbol femení de la història vingui aquí a Andorra la Vella és un goig», ha afirmat el mandatari. El cònsol ha recordat que la corporació ha destinat més d’un milió d’euros a la millora de les instal·lacions esportives, unes infraestructures que ja van acollir proves dels Jocs dels Petits Estats i que actualment utilitza l’FC Andorra. Segons ha destacat, aquesta inversió comença a donar fruits amb l’arribada d’equips d’elit. «És una feina que portem molts mesos fent, posicionant Andorra la Vella a nivell d’estades esportives d’alt nivell», ha remarcat.
«Ahir ens ho van confirmar i avui ja s’ha fet públic. Que el millor equip del futbol femení de la història vingui aquí a Andorra la Vella és un goig» – Sergi González
A més, González ha detallat que el procés es va accelerar fa unes tres setmanes, quan l’ens comunal va rebre una carta de l’FC Barcelona mostrant el seu interès per fer una estada molt específica a la capital. Des d’aleshores, els tècnics comunals han treballat conjuntament amb el club per donar resposta a totes les necessitats logístiques i esportives.
Entre alguns dels factors que han pesat en la decisió del Barça hi ha la proximitat entre els diferents espais. L’hotel, l’Estadi Comunal i la resta d’instal·lacions, com els Serradells, es troben a pocs minuts de distància. «Estan a 10 minuts, això és el que més els agradava, perquè l’hotel està a cinc minuts, l’Estadi Comunal està a cinc minuts, llavors tot això ajuda i els va enamorar», ha comentat el polític.
Sense partits, però amb la porta oberta a activitats
Durant els cinc dies d’estada no hi ha previst cap partit amistós. El cònsol ha explicat que el conjunt blaugrana es troba en una fase de la preparació centrada en el treball físic, la cohesió del grup i els aspectes tàctics. Tot i això, el comú i el club blaugrana estudien la possibilitat d’organitzar alguna activitat amb els infants o amb entitats esportives del país, informa l’ANA.