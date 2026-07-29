L’FC Andorra dona pràcticament per perdut a Josep Cerdà i manté la voluntat d’incorporar un parell d’extrems

La pretemporada ha anat passant, però la confecció de la plantilla no ha pas finalitzat i, així, un d’aquells jugadors que tant ha sonat aquest estiu com és Josep Cerdà continua sent el principal fulletó de l’FC Andorra. L’extrem compleix enguany l’últim any de contracte, i la direcció esportiva tricolor no veu amb mals ulls la seva sortida. Això sí, sempre que es passi per caixa i per un bon preu. En aquest sentit, i amb una clàusula de cinc milions d’euros, la intenció és almenys treure’n la meitat si no acaba renovant, el veritable somni de l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué.
Un dels que s’acosta a aquesta xifra és el Mallorca, conjunt que des d’un inici va mostrar interès en el pollencí [on té il·lusió per anar], tot i que no és pas l’únic. El Girona, entre d’altres, també ha preguntat. Així, l’FC Andorra manté la voluntat d’incorporar dos extrems, sent Jastin Garcia l’opció desitjada. Precisament quant a incorporacions, Áron Yaakobishvili tornarà per lluitar el lloc de porter amb Pau López i Nico Ratti, mentre que el central argentí Lautaro Spatz està a tocar, tal com va avançar EL PERIÒDIC.
D’altra banda, i pel que fa als quatre jugadors que acaben contracte l’any vinent, Diego Alende, Martí Vilà, Thomas Carrique i Cerdà, a tots se’ls ha ofert ja la renovació. De moment, el mallorquí és l’únic que s’ha pronunciat amb un no.
Quant a l’afer amb Eder Sarabia i la sanció que ha comportat, la directiva pirenaica està molt tranquil·la al respecte. En aquest sentit, assegura que tot quedarà solucionat a finals d’aquesta setmana o principis de la vinent. En detall, cal esmentar que el club sí que pot inscriure jugadors, però aquestes inscripcions no poden ser validades. En tot cas, assenyalen que ben segur tots els jugadors seran inscrits.