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  • La ministra de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Salut

Salut crearà una tarifa específica per a la primera visita mèdica i apujarà fins als 31 euros la dels metges de capçalera

La regulació entrarà en vigor l'1 de setembre i busca afavorir la captació i la retenció de professionals mèdics i reforçar l'atenció primària

L’Executiu ha aprovat una actualització de les tarifes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) que crea una tarifa específica per a la primera visita dels metges referents i especialistes i incrementa el valor de les consultes dels metges de capçalera. La nova regulació, la qual entrarà en vigor l’1 de setembre, té com a objectiu afavorir la captació i la retenció de professionals mèdics i reforçar l’atenció primària.

En aquest sentit, la primera visita dels metges referents passarà a tenir una tarifa de 34,41 euros, dels quals 8,6 aniran a càrrec de l’usuari, mentre que la dels especialistes s’establirà en 38,67 euros, amb una aportació de 9,6 euros per part del pacient. Aquesta s’aplicarà tant a les primeres consultes com als casos en què el pacient no hagi visitat el mateix professional durant els set anys anteriors.

La tarifa de la visita dels metges generalistes augmentarà un 1% fins als 31,41 euros, dels quals 7,8 euros seran assumits per l’usuari

La ministra de Salut, Helena Mas, ha justificat la mesura assegurant que «la primera visita és un acte assistencial d’una especial complexitat i responsabilitat», tot defensant que la nova tarifa permet adequar millor la remuneració «a la realitat de la pràctica clínica».

Paral·lelament, la tarifa de la visita dels metges generalistes augmentarà un 1% fins als 31,41 euros, dels quals 7,8 euros seran assumits per l’usuari. Segons Mas, aquesta actualització reconeix «el paper essencial dels metges de capçalera» com a porta d’entrada al sistema sanitari. «El metge referent és la peça clau de l’atenció primària i el professional que acompanya la persona al llarg de tot el seu recorregut assistencial», ha afirmat la ministra.

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