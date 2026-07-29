Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'incendi del Pic de Salòria. | Bombers de la Generalitat
Paris Mameghani Garcia
  • Successos
Suport andorrà

Els Bombers d’Andorra i els de Catalunya treballen des d’aquest migdia per extingir un incendi a Os de Civís

La zona és a pic de Salòria, molt a prop de la frontera amb el Principat, i l'origen apunta a un llamp latent que hauria revifat amb la calor

Bombers catalans i d’Andorra treballen des d’aquest migdia en l’extinció d’un incendi a Os de Civís, el qual s’ha iniciat abans de les 13.00 i que a hores d’ara encara és actiu, tot i que es preveu que sigui controlat durant la tarda. Concretament, la zona és a pic de Salòria, molt a prop de la frontera amb el Principat, on els efectius estan treballant amb mitjans aeris. Segons informen des del cos català, el foc crema vegetació en una zona amb molt de pendent a més de 2.000 metres d’altitud, la qual cosa dificulta la seva extinció.

En aquest sentit, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha mencionat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Andorra «aporta ajuda des del primer moment». Entorn les 13.00 hores, i després d’una primera inspecció que ha certificat l’incendi pel vessant espanyol, el qual «amenaçava de poder créixer», s’ha posat en marxa tot el dispositiu. En total, una trentena de bombers, una desena andorrans, i cinc mitjans aeris.

Envers el possible origen, Casal ha mencionat que tot apunta a un llamp latent que ha revifat amb la calor. També ha reiterat que la previsió és que estigui controlat durant aquesta tarda i que, a hores d’ara, és molt aviat per parlar de quant és la superfície cremada.

Protecció Civil activa una prealerta per perill d’incendi molt alt a la zona centre i sud per altes temperatures

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Les exportacions cap a països fora de la UE porten aturades des de fa dues setmanes per un problema informàtic
[Amb imatges] Una dona acaba a l’hospital després de ser atropellada a Escaldes per un turisme espanyol
La Creu Roja desplega un dispositiu d’emergència per donar suport als afectats pels incendis de la Gironda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia, Successos
Les exportacions cap a països fora de la UE porten aturades des de fa dues setmanes per un problema informàtic
  • Parròquies, Successos
[Amb imatges] Una dona acaba a l’hospital després de ser atropellada a Escaldes per un turisme espanyol
  • Societat, Successos
La Creu Roja desplega un dispositiu d’emergència per donar suport als afectats pels incendis de la Gironda
Entrevistes culturals
Joan Mañé Fort
Artista, escriptor i biògraf català
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu