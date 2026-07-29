Els Bombers d’Andorra i els de Catalunya treballen des d’aquest migdia per extingir un incendi a Os de Civís

Bombers catalans i d’Andorra treballen des d’aquest migdia en l’extinció d’un incendi a Os de Civís, el qual s’ha iniciat abans de les 13.00 i que a hores d’ara encara és actiu, tot i que es preveu que sigui controlat durant la tarda. Concretament, la zona és a pic de Salòria, molt a prop de la frontera amb el Principat, on els efectius estan treballant amb mitjans aeris. Segons informen des del cos català, el foc crema vegetació en una zona amb molt de pendent a més de 2.000 metres d’altitud, la qual cosa dificulta la seva extinció.
En aquest sentit, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha mencionat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Andorra «aporta ajuda des del primer moment». Entorn les 13.00 hores, i després d’una primera inspecció que ha certificat l’incendi pel vessant espanyol, el qual «amenaçava de poder créixer», s’ha posat en marxa tot el dispositiu. En total, una trentena de bombers, una desena andorrans, i cinc mitjans aeris.
Envers el possible origen, Casal ha mencionat que tot apunta a un llamp latent que ha revifat amb la calor. També ha reiterat que la previsió és que estigui controlat durant aquesta tarda i que, a hores d’ara, és molt aviat per parlar de quant és la superfície cremada.