Un total de nou esportistes representaran Andorra, en quatre disciplines, als Jocs del Mediterrani

Andorra competirà amb una delegació de nou esportistes als Jocs del Mediterrani que enguany acollirà Tàrent, els quals se celebraran entre el 21 d’agost i el 3 de setembre. En aquest sentit, els tricolor prendran part en quatre disciplines: atletisme, taekwondo, gimnàstica rítmica i petanca. La delegació, a més, estarà encapçalada per Jordi Orteu, qui exercirà de cap de missió.
L‘atletisme serà l’esport amb més representació, amb Duna Viñals, Nahuel Carabaña, Pol Moya, Ariadna Fenés i Eloi Viella, dirigits pel tècnic Josep Carballude. En taekwondo competirà Naiara Liñan, entrenada per Diego Ortigoza, mentre que Berta Miquel representarà el país en gimnàstica rítmica sota la direcció tècnica de Clàudia López. La participació pirenaica es completarà amb Jon Fortes i Bruno Samtmann en petanca, acompanyats pel tècnic Patrick Senzier.