L’FC Andorra continua vencent durant la pretemporada i avui ho fa davant el Nàstic gràcies a Cano i Solozábal (0-2)

L’FC Andorra no perd pistonada i, en el quart amistós de pretemporada, ha sumat el tercer triomf. Ha estat davant del Nàstic de Tarragona i deixant el matx encaminat des de l’inici gràcies a un matiner gol de Jordi Cano, qui s’ha estrenat com a tricolor. El davanter fins i tot ha pogut fer el segon des dels 11 metres per unes mans de Joseda Menargues dins de l’àrea, però ha enviat la pilota directament fora (39′). La millor que han tingut els locals ha estat just abans de fer camí cap als vestidors, amb un xut d’Aitor Gelardo des de la frontal que ha anat per sobre de la porteria avui defensada per Pau López.
A la tornada, i sota una calor que no incitava gaire a jugar, l’ocasió més clara abans de l’últim gol ha tornat a ser per als de Carles Manso i una rematada de Moró Sidibe que Gaizka Ayesa ha parat (72′). El 0-2 s’ha fet esperar fins al minut 85, signat per Hugo Solozábal. Sense res més sobre el verd, el xiulet final. Els pupils de Gerard Piqué tornaran al Principat per jugar en cinc dies davant l’Europa, després vindrà el Sabadell i una visita per Aragó per enfrontar-se al Saragossa d’Ibai Gómez i a l’Osca abans de donar el tret de sortida a LaLiga Hypermotion a casa contra el Ceuta.