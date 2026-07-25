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Futbol - Pretemporada

L’FC Andorra anuncia el darrer duel de pretemporada, dissabte vinent contra el Sabadell que entrena Ferran Costa

Serà a les 20.00 hores al CAR de Sant Cugat davant un equip que enguany competirà a Segona Divisió, i després d'enfrontar-se a l'Europa de 1a RFEF

L’FC Andorra ha anunciat avui el darrer duel del que resta de pretemporada. Serà un que jugarà dissabte vinent (a les 20.00 hores al CAR de Sant Cugat) contra el Sabadell, conjunt entrenat per un vell conegut com és Ferran Costa que enguany competirà a Segona Divisió després d’assolir l’ascens des de 1a RFEF. D’aquesta manera, la pretemporada del conjunt tricolor queda totalment definida, ja que la pròxima setmana l’equip dirigit per Carles Manso s’enfrontarà primer a l’Europa, precisament de la 1a RFEF, en el partit de Festa Major d’Andorra la Vella, mentre que la tancarà contra el conjunt arlequinat.

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