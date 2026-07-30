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Cursa de muntanya

La Travessa del Pas de la Casa estrena una cursa nocturna solidària i reunirà corredors de fins a cinc continents

Aquesta novetat se celebrarà el divendres 14 d'agost a partir de les 21.00 hores i tindrà un recorregut íntegrament per la localitat fronterera

La Travessa del Pas de la Casa incorporarà enguany una nova cursa nocturna solidària en la cinquena edició de la prova, la qual comptarà amb sis recorreguts diferents. L’organització ja acumula 330 inscrits procedents de 19 nacionalitats i dels cinc continents, segons ha comentat el director de la cursa, Rui da Costa. La nova prova solidària se celebrarà el divendres 14 d’agost a partir de les 21.00 hores i tindrà un recorregut íntegrament pel poble del Pas de la Casa. Segons da Costa, aquesta iniciativa s’ha creat «per ser més inclusius» i per donar visibilitat a un segment de la població amb el suport de la Fundació Enriqueta Villavecchia.

El director de la cursa ha esmentat que la modalitat nocturna també permetrà apropar l’esdeveniment a les persones que treballen als comerços del Pas i que tenen més dificultats per participar en les proves del cap de setmana. El programa continuarà amb la cursa Kids, creada l’any passat, mentre que el diumenge 16 d’agost es disputaran els quatre recorreguts habituals de la Travessa: la prova de 22 quilòmetres, la de 10 quilòmetres, la de sis quilòmetres i la de tres.

Espanya és el país amb més participació, amb un 41% dels corredors, seguit d’Andorra, amb un 27%, i França, amb un 13%

Pel que fa a la participació, da Costa ha detallat que actualment la prova compta amb 330 inscrits, amb representació dels cinc continents i de 19 nacionalitats. Espanya és el país amb més participació, amb un 41% dels corredors, seguit d’Andorra, amb un 27%, i França, amb un 13%. Entre els participants d’enguany, el director de la cursa ha destacat que, per primera vegada, hi haurà un corredor nord-americà, qui participarà en la prova abans de disputar posteriorment l’UTMB. Cal recordar que la Travessa del Pas de la Casa disposa de l’índex UTMB i forma part del calendari de curses de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM).

La participació femenina representa actualment el 39% del total, mentre que la masculina és del 61%. En aquest sentit, da Costa ha remarcat que l’organització continua treballant per incrementar la presència de dones en la competició. La cursa també mantindrà les mesures de sostenibilitat aplicades en edicions anteriors, amb una ecoilla per a la recollida de residus, la utilització de fonts d’aigua per als participants i la reutilització del material de marcatge dels recorreguts. A causa de les altes temperatures registrades aquest estiu, l’organització ha reforçat les mesures de seguretat. Així, els participants hauran de sortir amb més aigua de la prevista inicialment i s’han afegit nous punts d’aigua durant el recorregut per reduir el risc d’insolacions.

Per la seva part, el conseller d’Esports, Reactivació Econòmica i Finances del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha destacat el creixement de la prova durant les cinc edicions celebrades i ha assegurat que la Travessa «va agafant volum» i «es va consolidant com una de les curses esportives de trail», tant a Andorra com en l’àmbit internacional. També ha posat en valor la implicació del teixit empresarial del Pas de la Casa i dels voluntaris que participen en l’organització de l’esdeveniment, informa l’ANA.

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