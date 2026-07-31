Joan Verdú tanca dos dies d’esquí a Saas-Fee per fer un tast del material abans de viatjar cap a Nova Zelanda

Joan Verdú ha tornat a la neu i ho ha fet a l’estació suïssa de Saas-Fee, on ha esquiat durant dos dies en una estada que també ha servit per provar material i fer una trobada amb tot l’equip, amb el ‘head coach’ Natko Zrnčić-Dim al capdavant. Ha servit, a més, com a feina prèvia per preparar el viatge a Nova Zelanda. Val a dir que aquestes setmanes Saas-Fee rep molts esquiadors de la Copa del Món, els quals acudeixen per polir detalls abans de les seves respectives estades a l’hemisferi sud.
11 d’agost, a Nova Zelanda
L’estatge a Nova Zelanda es farà amb la col·laboració de Noruega, que també tindrà el seu equip de Copa del Món. La primera part serà a Roundhill, amb esquí lliure primer com a treball de base, per fer després sessions de gegant i supergegant i anar augmentant la dificultat amb pistes injectades posteriorment. Aquesta primera part s’allargarà fins al 30 d’agost.
Més tard, l’equip es desplaçarà a Ohau, on hi serà fins al 10 o 11 de setembre. L’escenari d’entrenament serà una pista injectada i amb les condicions específiques de cursa. Finalment, Coronet Peak serà l’última parada, on Verdú entrenarà en traçats més tècnics i més curts per acabar el bloc de pretemporada en neu i tornar a Europa, on acabarà de preparar l’inici de la campanya de Copa del Món amb treball físic i de neu, tant a Andorra com als Alps.