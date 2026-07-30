La Purito celebra la desena edició amb 2.200 participants i reforçant les mesures d’hidratació per la calor

La marxa cicloturista La Purito Andorra celebrarà aquest cap de setmana la seva desena edició amb un nou ple absolut d’inscripcions. Així, un total de 2.200 ciclistes de fins a 10 països diferents prendran la sortida des de Sant Julià de Lòria en una edició marcada per les altes temperatures, fet que ha portat l’organització a reforçar el dispositiu d’hidratació al llarg del recorregut.
El fundador de la prova, l’exciclista Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, ha comentat que s’ha previst un augment del suport d’aigua per garantir la seguretat dels participants. En aquest sentit, ha recordat que s’ha incorporat un avituallament específic al Coll de Jou, situat als primers quilòmetres del recorregut, destinat exclusivament a subministrar aigua i begudes isotòniques.
Segons Rodríguez, l’objectiu és que no falti hidratació en cap moment. Per això, a més dels avituallaments habituals, totes les fonts del recorregut estaran degudament senyalitzades i aquesta informació es recordarà als participants durant el brífing previ a la cursa. En total, es preveu repartir entre 10.000 i 15.000 litres d’aigua durant la jornada, mentre que la col·laboració amb alguns dels patrocinadors permetrà disposar de camions refrigerats perquè les begudes es mantinguin fredes.
«Només volem que la gent gaudeixi. Si en qualsevol moment un participant pateix més del que està gaudint, no passa res si es retira o tira directament cap Encamp» – ‘Purito’
El català també ha insistit en el caràcter no competitiu de la marxa i ha fet una crida a la prudència davant la calor. «Només volem que la gent gaudeixi. Si en qualsevol moment un participant pateix més del que està gaudint, no passa res si es retira o tira directament cap Encamp», ha afirmat. L’organització, a banda, ha recordat que els inscrits poden canviar de recorregut durant la prova si les seves condicions físiques no acompanyen durant el traçat.
Durant la presentació, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha destacat el simbolisme d’una edició que arriba després de més de 10 anys d’història, amb l’única interrupció provocada per la pandèmia. En relació amb això, ha qualificat La Purito com «molt més que una prova esportiva», i ha assegurat que s’ha consolidat com una cita imprescindible del calendari ciclista i com un dels principals esdeveniments esportius del país.
Amb tot, el mandatari comunal ha remarcat que la marxa ha contribuït a posicionar el Principat i la parròquia com una destinació de referència pel ciclisme de muntanya, alhora que genera un important impacte econòmic gràcies a l’arribada de visitants. «Veurem carrers plens, establiments i allotjaments que també es beneficien d’aquest retorn positiu», ha assenyalat.
La col·laboració amb alguns dels patrocinadors permetrà disposar de camions refrigerats perquè les begudes es mantinguin fredes
Com s’ha dit, les 2.200 places s’han exhaurit novament, una xifra que, segons el cònsol, confirma la confiança dels participants en una cita que continua creixent sense perdre la seva essència. De fet, tal com ha assegurat ‘Purito’, el maig ja es van haver de tancar les inscripcions. «Jo després de la Purito vaig a fer La Vuelta a Espanya i et puc assegurar que ningú em pregunta per la meva victòria a qualsevol etapa, em pregunten per la Purito i al·lucino, dic ostres, això vulguis o no, és que les coses estan fent molt bé», ha asseverat el ciclista.
L’activitat començarà dissabte amb la recollida de dorsals i el brífing al Centre Cultural Lauredià, mentre que diumenge se celebrarà la marxa. Aquesta edició retrà homenatge al campió olímpic Samuel Sánchez i comptarà amb un aparcament habilitat a la zona del càmping Huguet per facilitar l’arribada dels participants i visitants.
A més de Sánchez, també hi seran presents altres esportistes professionals. Alejandro Valverde repetirà una altra vegada, després que l’any passat fos qui rebés l’homenatge. També estaran a la línia de sortida els pilots Carlos Checa, Jorge Martín, Aleix Espargaró o Àlex Rins, com també l’entrenador de futbol Eder Sarabia i el futbolista Álvaro González, entre altres, informa l’ANA.