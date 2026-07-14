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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra anuncia el fixatge de Jordi Cano, màxim golejador de l’última edició de 1a RFEF amb 25 dianes

Es tracta d'un extrem esquerre que també es desenvolupa bé com a davanter centre, arriba lliure i signa per a les pròximes dues temporades

L’FC Andorra ha anunciat un important reforç per a l’atac. Es tracta de Jordi Cano, jugador de 31 anys que els dos passats cursos va defensar l’elàstica de l’Europa a 2a i 1a RFEF, categories en què es va convertir en referent –sobretot l’última, màxim golejador amb 25 gols– per posar-se a l’aparador del futbol professional. L’Eibar era un altre dels seus pretendents i el tenia pràcticament fitxat, però el conjunt liderat als despatxos per Gerard Piqué ha posat la directa a les negociacions per aconseguir els seus serveis. Arriba lliure després de finalitzar contracte amb els ‘escapulats’ i signa per dos anys.

Nascut a Barcelona, ​​Cano ha passat bona part de la seva carrera al quart esglaó del futbol espanyol fins que a l’anterior campanya va pujar amb l’Europa. També va tenir un pas pel Badalona, ​​l’Hospitalet, l’Osca B i el Terrassa. La seva posició natural és la d’extrem esquerre, encara que es desenvolupa bé com a davanter centre i fins i tot pot rendir a la mitjapunta, d’extrem dret o de lateral esquerre.

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