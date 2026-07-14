L’FC Andorra anuncia el fixatge de Jordi Cano, màxim golejador de l’última edició de 1a RFEF amb 25 dianes

L’FC Andorra ha anunciat un important reforç per a l’atac. Es tracta de Jordi Cano, jugador de 31 anys que els dos passats cursos va defensar l’elàstica de l’Europa a 2a i 1a RFEF, categories en què es va convertir en referent –sobretot l’última, màxim golejador amb 25 gols– per posar-se a l’aparador del futbol professional. L’Eibar era un altre dels seus pretendents i el tenia pràcticament fitxat, però el conjunt liderat als despatxos per Gerard Piqué ha posat la directa a les negociacions per aconseguir els seus serveis. Arriba lliure després de finalitzar contracte amb els ‘escapulats’ i signa per dos anys.
Nascut a Barcelona, Cano ha passat bona part de la seva carrera al quart esglaó del futbol espanyol fins que a l’anterior campanya va pujar amb l’Europa. També va tenir un pas pel Badalona, l’Hospitalet, l’Osca B i el Terrassa. La seva posició natural és la d’extrem esquerre, encara que es desenvolupa bé com a davanter centre i fins i tot pot rendir a la mitjapunta, d’extrem dret o de lateral esquerre.