Lautaro Spatz es converteix en central de l’FC Andorra per a les pròximes dues temporades amb opció a una més

Com ja va avançar EL PERIÒDIC, Lautaro Spatz és un nou jugador de l’FC Andorra. El central, argentí de 24 anys, arriba procedent del Vila-real per a les pròximes dues temporades amb opció a una més. Destaca pel seu físic, la seva contundència defensiva i la seva bona sortida de pilota, qualitats que li van permetre convertir-se en un dels futbolistes més destacats del filial groguet, amb 31 partits, tres gols i una assistència, durant l’últim curs a 1a RFEF. Anteriorment, Spatz va defensar els colors de l’Algesires, l’Antequera i el Cadis Mirandilla.