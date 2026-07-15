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  • Villahermosa, ahir contra el Millwall. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
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Futbol - Mercat de fixatges

Dani Villahermosa té peu i mig a l’Oviedo, conjunt que pagarà un traspàs que podria superar el milió i mig d’euros

El passat curs a Segona, el barceloní va ser un home clau tant a l'esquema d'Ibai Gómez com de Carles Manso, nivell que l'ha dut a l'aparador

Si no hi ha cap sorpresa, Dani Villahermosa serà jugador de l’Oviedo. Es tracta d’una operació que ha publicat ‘SER Andorra’ i que, des de mitjans asturians, també es dona per feta. De fet, i tot i que des de l’FC Andorra s’apunta que encara no hi ha res tancat, si tot avança amb normalitat el fixatge es podria anunciar aviat. Per al barceloní, encara amb un any de contracte i una clàusula de rescissió que ronda els dos milions d’euros, es pagarà un traspàs que, s’esmenta, superaria el milió i mig. A aquest preu, semblaria ser, s’hi sumaria una bonificació d’entorn 200.000 euros en cas que l’equip ‘carbayón’ tornés a Primera Divisió, d’on ara ha descendit.

A la pugna pel mig centre també s’hi ha afegit l’Almeria, però el nou director esportiu de l’Oviedo, el badaloní David Fernández, ha estat qui ha posat la directa per un jugador que coneix bé. Cal recordar que Villahermosa es va formar a les categories inferiors de l’Espanyol, amb qui va arribar a debutar a Primera el 2022, i és precisament el club en el qual Fernández va iniciar la seva carrera i s’hi va estar durant 15 anys.

El periple de Villahermosa amb l’FC Andorra va començar el febrer de l’any passat, amb el jugador arribant lliure procedent del Castelló. Va fer un pas enrere deixant la categoria de plata espanyola i va confiar en el projecte tricolor que aquell mateix any va culminar amb el retorn al futbol professional. De nou a Segona, el passat curs, va ser un home clau tant a l’esquema d’Ibai Gómez com de Carles Manso i només es va perdre un partit per sanció. El bon nivell mostrat l’ha dut a l’aparador i clubs amb aspiracions més grans que la dels pirenaics no han perdut l’oportunitat.

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