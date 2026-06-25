La UE Santa Coloma i el Ranger’s podrien ser relegats i acabar substituïts per dos clubs de la categoria de plata

La UE Santa Coloma i el Ranger’s podrien quedar relegats a Segona Divisió. Així ho ha anunciat aquesta tarda el president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Fèlix Álvarez, abans d’iniciar l’Assemblea General de l’ens, apuntant que amb el termini d’inscripció tancat aquests dos clubs encara resten pendents de validació. És, de fet, una mesura que ja va avançar EL PERIÒDIC. «El Comitè de Competició els ha donat sis dies perquè puguin presentar una documentació requerida», ha assenyalat.
En tot cas, la FAF té clar que la màxima categoria nacional de futbol es disputarà amb 10 conjunts. Per tant, si els dos encara pendents d’avaluar no acaben rebent el vistiplau, baixaran a la Lliga Grup Pirineu i d’aquesta n’ascendiran dos, tal com mana el reglament. Val a dir que en aquesta categoria de plata finalment no hi serà la UE Sant Julià. «Tornava, però ha sigut un cas molt curiós perquè va ser el mateix saig qui va fer la inscripció i això ja ens va estranyar», ha apuntat Álvarez, incidint que l’entitat continua amb deutes i, per tant, no pot ser allistat.
D’entre altres novetats, i per combatre els impagaments, «crearem un fons de garantia en el qual hi haurà una aportació tant de la federació com dels clubs i els mateixos jugadors i tècnics». És a dir, totes aquelles persones vinculades a l’entitat esportiva −totes hauran de ser SAOE a partir del curs 2027/28−. Aquests diners serviran per cobrir fins a tres mesos de salari, topall que han marcat des de la FAF, la qual tindrà la potestat de retenir les subvencions que els conjunts reben de la UEFA o la FIFA. La quantitat que cada club haurà d’aportar a aquest fons «encara no l’hem parlat».
Gràcies a l’ascens en el rànquing de coeficients, la Multisegur comptarà l’any vinent amb una plaça europea més per gaudir-ne de quatre, la de Champions del campió i tres de Conference League. Apareix aquí una altra tombada: un play-off per decidir la tercera plaça en aquesta darrera. Aquest el disputaran quatre equips amb una única eliminatòria, en principi amb el conegut format de primera ronda entre el tercer i el sisè classificat, i el quart contra el cinquè.
Assemblea General
Durant l’assemblea, celebrada al Nou Estadi de la FAF, s’han presentat i validat diferents aspectes econòmics com el pressupost per al 2027, de rècord enfilant-se fins als 10.750.000 euros. Pel que fa al 2026, s’ha clos amb un superàvit de només 621 euros. En aquest capítol, Álvarez ha esmentat que la despesa operativa «s’ha mantingut bastant», mentre que la variable «sí que ha sigut una mica incontrolable», en gran manera per les seleccions. «Cada vegada la UEFA ens exigeix participar en més competicions», ha dit, i a tall d’exemple hi ha un Mundial sub15 que es vol impulsar aquest mateix any. D’altra banda, els ingressos més importants han estat el lloguer de l’estadi a l’FC Andorra, el qual continuarà, i el partit de l’absoluta davant Anglaterra.