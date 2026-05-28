  • El Penya Encarnada és un dels clubs que perilla. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol nacional

Els clubs que no presentin ni rebin el vistiplau a un estudi financer podrien quedar-se sense competir el curs vinent

La UE Santa Coloma està posant esforços per cobrir els deutes, però junt amb el Ranger's i el Penya Encarnada, són els tres que més perillarien

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) baralla entre les possibles sancions per resoldre d’una vegada per totes l’afer amb els impagaments deixar els clubs sense competir. Així ho ha pogut saber EL PERIÒDIC, sent aquesta una mesura que se suma a la ja avançada ahir de ser relegats a Segona Divisió i a una possible sanció econòmica. L’ens futbolístic, en principi, hauria entregat una mena de formularis que cada club de la Multisegur hauria d’omplir a tall d’estudi financer. És a dir, presentar la informació comptable de tota la temporada −bancs i altres entitats com la CASS− per certificar que no té deutes.

Aquest butlletí, a més, semblaria ser que també s’ha enviat a cada jugador, el qual hauria de demostrar que tampoc se li deu diners. Tot plegat s’hauria de presentar a tot tardar la setmana vinent, segons una font consultada, perquè la FAF doni el vistiplau a tots els documents. Aquelles entitats que no el rebin, podrien veure’s ‘multades’ amb una de les tres sancions esmentades anteriorment.

En aquest sentit, tal com ha informat aquesta casa, els clubs que es podrien veure perjudicats per aquesta mesura són el Ranger’s i la UE Santa Coloma, tot i que aquest darrer està posant esforços en cobrir els deutes i semblaria ser que ja treballa a cercar nous inversos davant la possible marxa de l’actual directiva. A aquests dos se’ls suma ara el Penya Encarnada, el qual, segons una font a la qual ha tingut accés aquest mitjà, també acumularia impagaments a jugadors i la parapública.

La UE Santa Coloma o el Ranger’s, o ambdós, podrien quedar relegats a la Segona Divisió pels impagaments

