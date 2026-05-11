La FAF vol que tots els clubs de la Multisegur siguin SAOE, reglament que l’Executiu tindrà fet aquest maig

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) vol que tots els conjunts de la Lliga Multisegur Assegurances es constitueixin com a Societats Anònimes amb Objecte Esportiu (SAOE). Així ho ha avançat aquest matí la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació de les subvencions d’enguany per a les federacions i entitats esportives, esmentant que des de l’Executiu s’està ultimant el reglament que s’ha treballat mà a mà amb l’ens futbolístic. De fet, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha apuntat que segurament estarà enllestit aquest mes de maig.
Actualment només n’hi ha dos a la màxima categoria nacional de futbol: l’Inter Club d’Escaldes i l’FC Santa Coloma. La resta són associacions sense ànim de lucre. Tot plegat, en un moment en què la FAF també està treballant en un reglament específic per a la Primera Divisió per, junt amb el de les SAOE, “regular” que els clubs que encara no ho són es puguin vendre amb certa facilitat, així com els seus actius. “A primera parlem de clubs on hi ha ànim de lucre, doncs està bé poder separar el primer equip, que es transformaria en SAOE, de la resta, que quedaria com a club esportiu per fomentar la base”, ha comentat Cabanes.
En aquest sentit, ambdós mandataris han confirmat haver rebut “diferents demandes” d’entitats de la Multisegur. “Alguns ens han anat molt bé per reajustar el reglament, el qual ens demana que hi hagi un conveni entre aquesta SAOE i el club esportiu existent”, ha indicat el secretari d’Estat, mentre que la ministra ha explicat que ara per ara “han estat demanant informació” i, una vegada tinguin l’escrit aprovat, “els clubs faran les peticions formals”.