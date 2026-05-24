La 43a OTSO Travessa d’Encamp reforça l’aposta per «desestacionalitzar» la parròquia amb prop de 1.400 inscrits

La 43a OTSO Travessa d’Encamp ha tancat aquest diumenge una nova edició marcada per l’alta participació, l’ambient als carrers i la consolidació de la prova com un dels grans reclams esportius de primavera a Andorra. Durant tres dies, la parròquia ha acollit curses de diferents distàncies, des del quilòmetre vertical fins a les proves de 84 quilòmetres, passant per les categories infantils, amb més de 1.400 inscrits, la majoria provinents de fora del país.
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha fet un “balanç molt positiu” d’un cap de setmana que ha qualificat d’“intens”. “Hem tingut molt èxit de participació, gent que ha vingut a veure tant les arribades com les sortides, i la veritat és que la gent del poble s’ha bolcat”, ha afirmat Fernàndez, qui enguany ha participat en una de les curses, ha destacat la implicació dels veïns i l’ambient viscut durant totes les jornades.
Més enllà de l’àmbit esportiu, el cònsol menor ha insistit en la importància que tenen aquest tipus d’esdeveniments dins de l’estratègia turística de la parròquia. “No és casualitat que ara al maig i al juny a Encamp hi hagi tantes activitats i curses cada cap de setmana”, ha assegurat. En aquest sentit, ha remarcat que l’objectiu és “aconseguir que tota aquesta gent de fora ens visiti i poder desestacionalitzar perquè es pugui treballar fora de temporada, no només a l’hivern i a l’estiu, sinó també a la primavera”.
En aquesta línia, Fernàndez ha subratllat que l’impacte de la Travessa ja s’ha notat aquest cap de setmana en el teixit econòmic local. “Els restaurants treballen plens, els hotels també, les botigues…”, ha apuntat, tot defensant la necessitat de continuar apostant per cites esportives que generin activitat a la parròquia.
Pel que fa al futur de la prova, el cònsol menor ha explicat que un cop tancada aquesta edició ja es començarà a treballar en la següent. “Ara toca fer l’anàlisi de conclusions, veure els pros i contres i els punts a millorar, però ja enfocats en la 44a edició”, ha indicat. Tot i el creixement d’inscrits respecte a anys anteriors, Fernàndez ha defensat que l’augment es faci de manera progressiva. “Quan una cosa funciona sabem que no es pot augmentar en un percentatge molt elevat”, ha afirmat.
Per la seva banda, el director d’OTSO Sport, Jordi Solé, ha assegurat que la valoració dels corredors ha estat “superpositiva”. “Els comentaris respecte al marcatge, els voluntaris i els avituallaments han estat molt bons”, ha explicat.
També ha destacat la resposta dels participants als recorreguts, malgrat les modificacions que s’han hagut de fer a causa de les nevades acumulades durant l’hivern. “La de 21 quilòmetres l’hem hagut de retallar una mica i la de 84 ha estat la més afectada”, ha detallat Solé. Precisament aquesta última prova presentava enguany una de les grans novetats de l’edició, ja que formava part de la Copa FEDME de la Federació Espanyola de Muntanya. Segons el director d’OTSO Sport, això ha contribuït a incrementar notablement la participació en aquesta distància.
Així, Solé també ha explicat que la cursa de 21 quilòmetres ha tornat a ser la modalitat amb més corredors, amb més de 300 participants, i ha destacat el perfil internacional de la prova. “Els països amb més participants són Espanya, seguida de França i després Andorra”, ha assenyalat.
En l’àmbit esportiu, el kenyà Robert Pkemoi es va imposar en la 21K masculina, mentre que la neozelandesa Caitlin Fielder va aconseguir la victòria femenina. A la 12K femenina, el triomf va ser per a l’andorrana Ariadna Cerezo, i a la 7K masculina el vencedor va ser l’andorrà Kim Ambor.
Finalment, cal subratllar que la Travessa ha mantingut també el seu vessant solidari amb la donació d’un euro de cada inscripció al Memorial Jaume Bou, destinat al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per contribuir a la lluita contra el càncer infantil.