La selecció suma al Nou Estadi de la FAF la 15a victòria de la seva història per acomiadar Marc Pujol com a llegenda

La selecció absoluta ha guanyat a casa l’únic amistós estiuenc abans de la Nations League. Ho ha fet per 2-0 contra Liechtenstein, en el que ha estat el 15è triomf històric del combinat i el comiat de Marc Pujol, consagrant-se com a llegenda. De fet, abans del xiulet inicial, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) li ha fet entrega d’una camiseta commemorativa pels 124 partits que ha disputat, la qual ha rebut acompanyat per la seva dona i el seu fill.
Els tricolor han sortit atrevits en la pressió i valents amb l’esfèrica. I així els ha arribat la primera just passats els cinc minuts. En aquesta, Pujol, a l’alçada de la mitja lluna, l’ha passat en profunditat a un Guillaume López que ha vist topar-se el tir amb Justin Ospelt. A partir de llavors, els de Koldo Álvarez de Eulate s’han establert a camp contrari, però les accions han arribat amb comptagotes: una d’Hugo Ferreira per la dreta signant una individualitat que ha acabat tallant el porter rival quan ha fet la passada de la mort (21′) i un xut d’Èric de la Heras des de la frontal sense conseqüències (27′).
Els locals, molt superiors als del petit estat de l’Europa alpina, ho han continuat intentant, però no han pogut concretar ni les accions per dins ni per fora ni des del córner. La més clara abans de cloure la primera meitat ha estat per a Biel Borra, provant sort des del vèrtex amb una volea baixa que ha acabat sortint massa creuada (38′). Així, i amb l’empat sense gols, s’ha fet camí cap als vestidors.
A la represa, el protagonista de la jornada ha tingut a les seves botes obrir la llauna, però el seu tir, des de l’interior de l’àrea, s’ha topat amb el travesser. Posteriorment, la jugada ha estat anul·lada per fora de joc (48′). La dinàmica no ha canviat envers els primers 45 minuts, i les accions pirenaiques han continuat arribant, com una de Pau Babot des de la frontal que Ospelt ha aturat a baix (53′). El relleu de Pujol, tercer jugador andorrà amb més internacionalitats −només per darrere d’Ilde Lima i Márcio Vieira− s’ha acabat produint al minut 56, sota una pluja d’aplaudiments de les 680 ànimes avui presents al Nou Estadi de la FAF.
L’única que han tingut els de Konrad Fünfstück ha sigut al 61′, quan una relliscada d’Ian Olivera ha deixat sol Kenny Kindle davant Iker Álvarez, qui ha tret una gran mà per negar-li el gol. Amb la insistència andorrana ha acabat arribant el premi. Era el minut 73 quan, després d’una bona jugada col·lectiva per la dreta, Àlex Martínez ha empès a plaer al segon per dedicar la diana a Pujol. Al cap de cinc minuts també ho ha fet Jordi Álaez, transformant un penal comès sobre ‘Cucu’ Fernández per deixar el marcador definitiu.