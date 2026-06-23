La selecció masculina de bàsquet dona el tret de sortida a l’Europeu de Petits Estats amb una derrota davant Malta

La selecció masculina de bàsquet ha obert l’Europeu de Petits Estats amb una derrota davant Malta, favorita d’aquesta edició, per un resultat de 56-82. Si bé els de Cristian Vegas s’han imposat al primer quart (18-11), a partir del segon han estat els maltesos quins han dut el pes del partit. Així, el segon periple se l’han adjudicat amb un 15-24, xifra que s’ha mantingut fins al final del duel, amb un 12-23 al tercer ball i un 11-24 al darrer.
El tricolor amb millor valoració ha estat Joan Aguilar (9), seguit per Sergi Serrato (8), qui ha estat el màxim assistent amb quatre passades, i Gerard Lamelas (7), el segon màxim anotador amb 11 punts. El combinat pirenaic jugarà demà el segon matx davant San Marino, a les 17.00 hores, mentre que divendres s’enfrontarà a l’amfitriona, Gibraltar, a les 19.30 hores.