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Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet

La selecció masculina de bàsquet dona el tret de sortida a l’Europeu de Petits Estats amb una derrota davant Malta

Si bé els tricolor s'imposen al primer quart, a partir del segon han estat els maltesos quins han dut el pes del partit per cloure amb un 56-82

La selecció masculina de bàsquet ha obert l’Europeu de Petits Estats amb una derrota davant Malta, favorita d’aquesta edició, per un resultat de 56-82. Si bé els de Cristian Vegas s’han imposat al primer quart (18-11), a partir del segon han estat els maltesos quins han dut el pes del partit. Així, el segon periple se l’han adjudicat amb un 15-24, xifra que s’ha mantingut fins al final del duel, amb un 12-23 al tercer ball i un 11-24 al darrer.

El tricolor amb millor valoració ha estat Joan Aguilar (9), seguit per Sergi Serrato (8), qui ha estat el màxim assistent amb quatre passades, i Gerard Lamelas (7), el segon màxim anotador amb 11 punts. El combinat pirenaic jugarà demà el segon matx davant San Marino, a les 17.00 hores, mentre que divendres s’enfrontarà a l’amfitriona, Gibraltar, a les 19.30 hores.

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