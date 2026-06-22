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  • Guillem Colom, abans d'iniciar un partit de la temporada 2016/17. | acb Photo / Albert Martín
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet

Guillem Colom penja les botes: «D’arribar com a vinculat a acabar com a capità, un orgull difícil d’explicar»

Va disputar vuit temporades amb la tricolor i va formar part dels equips que van competir a l'ACB i que van contribuir a consolidar el projecte a l’elit

Guillem Colom ha anunciat la seva retirada professional als 34 anys, posant punt final a una trajectòria de gairebé dues dècades en què s’ha convertit en una de les cares més reconeixibles del bàsquet nacional. El jugador ho ha comunicat a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials, un any després que el seu germà ‘Quino’ Colom també decidís penjar les botes.

«Diuen que la realitat de vegades supera la ficció, des de petit em vaig enamorar d’aquest esport, però mai vaig imaginar tot el que em tenia preparat», cita al vídeo publicat. «Defensar els colors del club de la meva vida [parla del MoraBanc Andorra] durant tants anys ha sigut un somni. Vam viure temporades històriques, classificacions per a la Copa del Rei, play-offs, nits inoblidables a Europa i milers d’experiències que quedaran sempre a la meva memòria […] D’arribar com a vinculat a acabar com a capità, un orgull difícil d’explicar», afegeix.

Amb la samarreta tricolor va disputar vuit temporades repartides en dues etapes i va formar part dels equips que van competir a la Lliga Endesa i que van contribuir a consolidar el projecte andorrà a l’elit del bàsquet espanyol. De fet, va ser durant set cursos a l’ACB amb el MoraBanc, amb qui també va disputar 41 duels d’Eurocup. Amb el descens de la 2021/22, va fer les maletes cap el Peñas Huesca i posteriorment el CB Zaragossa, «la meva segona casa».

Paral·lelament, va ser durant anys un dels jugadors habituals de la selecció andorrana, amb la qual va participar en nombroses competicions internacionals i en diverses edicions dels Jocs dels Petits Estats. «Moltes gràcies a la FAB per tot el que m’heu donat, ha estat el lloc on més he gaudit jugant», apunta Colom. «Representar Andorra als Europeus i Petits Estats ha estat un gran orgull i no ho canvio per res», afegeix, donant les gràcies als seus pares, el seu germà, la seva dona i a «tots aquells que han confiat en mi durant aquest camí».

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