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  • El cònsol major Sergi González i l'esquiador Joan Verdú | Comú Andorra la Vella / Tony Lara
Sergi Gil
  • Esports
Bicicletes solidàries

La segona edició de la Cronoescalada donarà els diners de les inscripcions a l’entitat Bicicletes Sense Fronteres

Els fons recaptats es destinaran a una ONG que utilitza les bicicletes com eina d'integració per a les persones en situació de vulnerabilitat

El Comú d’Andorra la Vella, juntament amb l’esquiador Joan Verdú, organitzador de la Mamba Challenge, tornen a impulsar la cronoescalada motivats per la bona acollida que va tenir l’any passat i per reforçar el projecte Bici Lab com a ambaixada del món ciclista al país. En aquest sentit, la principal novetat d’aquest any és el preu simbòlic de dos euros que costarà la inscripció per a tots aquells que hi vulguin participar. «Farem pagar dos euros per la inscripció, però va a l’ONG Bicicletes sense Fronteres, una gent que ja va fer una exposició temporal aquí i ens van deixar sorpresos per tota la feina que feien», ha apuntat el cònsol major de la capital, Sergi González.

Les inscripcions a l’esdeveniment ja estan obertes i els interessats s’hi podran apuntar fins al 23 de juliol a través de la plataforma RockTheSport, tot recordant que hi ha un límit de participants, entre 50 i 70 persones. «No és una prova que volem que sigui molt gran, el contrari, volem que gent que mai s’ha posat un dorsal s’animi i tingui l’oportunitat de participar en una prova relativament curta», ha remarcat Verdú. La prova, la qual serveix de pròleg per la Mamba Challenge, donarà el tret de sortida el 24 de juliol a les 19.00 hores i compta amb un recorregut aproximat d’un quilòmetre i més de 100 metres de desnivell, amb pendents que arriben fins al 10%. Un recorregut que tant l’esquiador com el cònsol descriuen com «una prova curta i explosiva però amb cabuda per a tothom».

La sortida es farà al Bici Lab Andorra i, des d’allà, els ciclistes baixaran pel carrer Prat de la Creu fins a la rotonda de Tobira, punt on començarà el tram cronometrat. Després passaran pel carrer de Tobira, l’encreuament dels Quatre Camins, el carrer Ciutat de Valls, el carrer Mestre Xavier Plana i el Rec del Solà fins a la línia d’arribada. La prova culminarà amb una festa popular a la plaça Lídia Armengol, davant del Bici Lab, amb música en directe, servei de foodtruck i l’entrega de premis.

Mamba Challenge

Respecte a la Mamba Challenge, la qual se celebrarà dissabte i diumenge, Verdú ha assegurat que ja compten amb uns 100 inscrits i s’ha mostrat sorprès pel perfil dels participants d’aquesta prova d’ultra ciclisme més extensa. «Tenim més inscripcions a la Mamba 14, que són 14.000 metres de desnivell, que a la Mamba 6.000, que són 6.000», ha assegurat durant la roda de premsa d’aquest dilluns, en la qual també ha aprofitat per anunciar que de cara a la Mamba Challenge s’han posat més punts d’avituallament i reparació de bicicletes que l’any passat per acompanyar millor als participants.

La Mamba Race de Joan Verdú supera els 300 inscrits en una tercera edició amb la pista en les millors condicions

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