La Mamba Race de Joan Verdú supera els 300 inscrits en una tercera edició amb la pista en les millors condicions

La pista Àliga del Tarter tornarà a ser escenari de la Mamba Race by Joan Verdú, que enguany arriba a la tercera edició i amb condicions immillorables. Serà aquest dissabte, acollint més de 300 participants –límit que es marquen els organitzadors per seguretat–. “És l’any que la pista es presenta amb millors condicions”, ha destacat el director tècnic de Serveis en Muntanya SETAP365, Santi López. I és que les recents nevades i el sol que s’espera aquest cap de setmana fan entreveure una gran jornada.
Tal com ha recordat el mateix Verdú, la cita es tracta d’un ‘challenge’ “obert a tothom”. En detall, ha comentat que, com en edicions anteriors, comptarà amb dues categories: la Small Mamba tindrà entorn 175 inscrits i la Big Mamba uns 150. El traçat és, a més, un d’aquells exigents, amb 2,8 quilòmetres i 751 metres de desnivell, que enguany serà encara més complicat. A tall d’exemple, la piscina d’aigua ha guanyat dimensions, però també hi haurà la zona de freeride, el paral·lel, les corbes i dos salts finals.
El ‘village’ també guanyarà en animació i activitats per als més petits, i segons ha detallat l’esquiador, s’hi esperen al voltant de 1.000 persones. “Tenim 700 àpats confirmats”, una xifra a la qual cal sumar bona part dels acompanyants que, per exemple, l’edició passada van rondar els 400.
“L’excusa per celebrar el final de curs”
La Mamba Race “és l’excusa perfecta per celebrar el final de la temporada”. Aquestes han estat paraules de Verdú, qui segur vol també girar full després d’un curs prou complicat i centrar-se en el vinent. Cal recordar que en Copa del Món ha acabat ocupant la 26a plaça de la general de gegant amb 60 punts, quedant-se a només dos d’accedir a les finals de Lillehammer, a Noruega. A la cita inaugural, a Sölden, va ser 12è per posteriorment signar la 16a plaça a Cooper Mountain. Després van venir dos DNF, a les dues segones mànegues de Beaver Creek i Val-Isère, abans de ser 19è a Alta Badia i 20è a Adelboden. Abans dels Jocs Olímpics, un nou DNF a la primera baixada de Schladming.
Va ser a la competició marcada amb vermell al calendari, a Milà-Cortina d’Ampezzo, que va arribar el millor resultat de l’hivern. Va fregar el diploma olímpic ocupant el 10è lloc després d’una molt bona segona mànega en la qual va signar el millor temps, quedant-se també a una posició d’igualar la novena dels anteriors Jocs. Ja en la darrera prova de la temporada, a Kranjska Gora, el quart DNF.