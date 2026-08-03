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  • Editorial

Quan cuidar la salut mental deixa de ser un privilegi

Més de 3.100 persones s’han beneficiat de la cobertura pública de la psicologia ambulatòria des de l’any 2023, una xifra que confirma que la incorporació d’aquest servei a la cartera de la CASS no només era necessària, sinó que responia a una demanda real. Durant massa temps, accedir a un psicòleg ha depès, en molts casos, de la capacitat econòmica de cada persona. Per això, aquesta és una de les mesures que demostren que l’estat del benestar també evoluciona. Garantir l’accés a la salut mental és invertir en prevenció, en qualitat de vida i en una societat més saludable. Ara bé, les bones dades no haurien de ser el punt final, sinó el punt de partida. Si la demanda continua creixent, caldrà assegurar que el sistema sigui capaç de donar-hi resposta sense perdre qualitat ni accessibilitat. Perquè cuidar la salut mental no és només atendre una necessitat del present, sinó també construir el futur del Principat.

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