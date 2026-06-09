La 10a edició de La Purito comptarà amb Samuel Sánchez de convidat, l’únic or olímpic espanyol en ciclisme de ruta

La Purito, la popular marxa cicloturística impulsada per l’exciclista resident Joaquim Rodríguez, viurà el pròxim 2 d’agost la seva 10a edició. I ho farà amb un convidat de renom com és Samuel Sánchez, fins a la data l’únic or olímpic espanyol en ciclisme de ruta, fita que va assolir a Pequín l’any 2008. Amic i rival de ‘Purito’ des de cadet, l’asturià suma també podis al Tour de França i a La Vuelta.
Com en edicions anteriors, i posant un topall a les inscripcions per mantenir la qualitat de la prova, La Purito comptarà enguany amb 2.197 corredors. Continuarà mantenint tres distàncies, de 30, 80 i 115 quilòmetres, però amb una novetat important, ja que l’arribada no serà als Cortals d’Encamp, sinó al centre de la parròquia. Així ho ha explicat el director de la cursa, Pepe Cuevas, incidint que han arribat a un acord amb la corporació encampadana per col·locar la meta a la plaça de Sant Miquel i així «dinamitzar la parròquia».
La popular marxa cicloturística ha acollit més de 20.000 participants de 44 nacionalitzats diferents al llarg de tots aquests anys
Tot plegat, com és habitual, anirà acompanyat d’activitats tant a Sant Julià de Lòria, amb la Fira de la Bicicleta, com a Encamp, amb la gimcana infantil o la Pasta Party. En aquest sentit, Cuevas ha incidit en la consolidació de la prova, la qual ha acollit més de 20.000 participants de 44 nacionalitzats diferents al llarg de tots aquests anys. «El ciclisme ha crescut d’una forma increïble, i el país ens ho ha posat molt fàcil», ha celebrat ‘Purito’.
«És una aposta d’Andorra Turisme, i la desestacionalització passa pel ciclisme», ha dit el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. En relació amb la prova, ha exposat dades de l’any passat que ajuden precisament a aquest procés de gestió pública del turisme, com que nou de cada 10 participants eren forans i que més del 90% van dir que la marxa cicloturística era el primer motiu de visita. En afegit, el 93% dels corredors van pernoctar una mitjana de tres nits i anaven acompanyats per 3,3 persones, donant una valoració global de 9,1 sobre 10.
«No crec que ningú marxi per una llicència»
Demanat per l’afer amb les llicències emeses per la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) a principis d’any, ‘Purito’ ha volgut treure ferro a l’assumpte assegurant que «no crec que ningú marxi per una llicència». Si bé apunta que tot ha estat un «enrenou» entre la federació i els corredors, «espero que se solucioni perquè no és una imatge maca per a ningú». En tot cas, ha refermat que el país és territori ciclista: «El que més em motiva no és tant la gent que podem viure aquí i som ciclistes, és veure que venen tants equips sense ser residents i escullen Andorra per preparar les curses». «Ara mateix, qualsevol a qui li agradi el ciclisme i surti a entrenar es trobarà mínim 20 o 25 corredors i corredores, és un paradís», ha completat.