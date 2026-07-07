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  • Els principals actors implicats en l'esdeveniment, aquesta tarda. | Pal Arinsal
Pol Forcada Quevedo
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Ciclisme - Cita mundial

La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal apunta al ple i blinda la seva continuïtat al Principat fins a l’edició del 2029

La Massana preveu una ocupació hotelera del 100%, l'organització superar els 6.000 espectadors i Warner reforça l'experiència dels aficionats

La Copa del Món de BTT escalfa motors abans de tornar aquest cap de setmana a Pal Arinsal amb la continuïtat garantida fins al 2029. Durant la presentació oficial, el director general de la prova, David Hidalgo, ha assenyalat que el nou acord per als pròxims tres anys −només resta signar-lo− permetrà mantenir l’esdeveniment al Principat, però també introduir millores per als aficionats.

«Sempre intentem afegir alguna millora o alguna sorpresa», ha dit, detallant que enguany els espectadors podran accedir a espais fins ara restringits, com la ‘feed zone’ o els volts del podi. Hidalgo també ha avançat que, a hores d’ara, les entrades es venen «per sobre de les xifres de l’any passat» i que l’organització espera superar els 6.000 espectadors registrats en l’última edició. Enguany, la competició reunirà prop de 600 corredors de 44 països.

A hores d’ara, les entrades es venen «per sobre de les xifres de l’any passat»

Per la seva part, el Senior Event Manager de la UCI MTB World Series, Paul Davis, ha tornat a situar l’estació massanenca entre les seus de referència del calendari mundial. «La necessitem. És un motor per a aquest esport», ha assegurat, tot destacant que Andorra és «una seu icònica» i un dels escenaris imprescindibles perquè la Copa del Món continuï creixent. En aquest sentit, i amb quatre dècades vinculades al mountain bike, Davis ha assegurat que competir en circuits com el de Pal Arinsal és «clau per impulsar aquest esport».

D’altra banda, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha reafirmat l’aposta del país per la prova, assegurant que «som fidels a la Copa del Món» perquè representa «una gran aposta» per a la projecció internacional del territori. Així, ha destacat que, amb l’arribada de Warner Bros. Discovery, la difusió de la competició arriba ja a 44 països, fet que contribueix a «internacionalitzar la Marca Andorra», i ha ressaltat la presència de més de 200 periodistes acreditats.

Finalment, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha recordat que la parròquia aposta pels grans esdeveniments de BTT des de fa 18 anys i ha avançat que els establiments hotelers preveuen assolir el 100% d’ocupació durant el cap de setmana. «Ho hem de veure com un esdeveniment de país», ha conclòs.

La Copa del Món de BTT provocarà talls i restriccions a la CG-4 entre Pal i el port de Cabús des del 10 fins al 12 de juliol

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