Portugal veu marge per ampliar el comerç amb el Principat i planteja noves missions empresarials

El cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha, considera que les relacions econòmiques entre Portugal i Andorra tenen «un camp molt ampli de possibilitats d’expansió» i defensa aprofundir la cooperació bilateral mitjançant noves missions empresarials que afavoreixin el comerç i la inversió entre els dos països. En aquest sentit, ha assegurat que existeix marge per incrementar tant els intercanvis comercials com els fluxos d’inversió entre els dos estats, tot recordant que el 2024 una delegació empresarial andorrana, encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, es va desplaçar a Portugal per explorar oportunitats de negoci.
El diplomàtic ha explicat que aquesta dimensió econòmica també va formar part de la reunió que els caps de Govern d’Andorra i Portugal, Xavier Espot i Luís Montenegro, van mantenir el passat 20 de maig durant la visita oficial del primer ministre portuguès al Principat. Segons ha indicat, en aquella trobada es va posar sobre la taula la possibilitat de reeditar aquest tipus de missions empresarials, aquesta vegada amb la possibilitat que sigui una delegació portuguesa la que es desplaci a Andorra. Tot i remarcar que es tracta d’una iniciativa que encara s’ha de concretar, Pinto da Rocha ha assenyalat que la voluntat compartida és facilitar el contacte directe entre empresaris dels dos països per identificar noves oportunitats de negoci, tant en l’àmbit de les importacions i les exportacions com en el de les inversions bilaterals.
La voluntat compartida és facilitar el contacte directe entre empresaris dels dos països per identificar noves oportunitats de negoci
El cònsol ha apuntat que aquest treball hauria de comptar amb la participació de les cambres de comerç i dels ministeris competents dels dos estats, ja que considera que són els actors més adequats per identificar les empreses interessades i donar continuïtat als projectes que puguin sorgir. Segons Pinto da Rocha, aquestes visites podrien tenir lloc «els pròxims mesos o el pròxim any».
Àmbits amb més potencial de cooperació
Pel que fa als àmbits amb més potencial de cooperació, Pinto da Rocha ha situat el turisme com una de les principals vies per reforçar la relació bilateral. En relació amb això, ha assenyalat que la col·laboració podria anar més enllà de la promoció turística i estendre’s a la formació professional, la gestió hotelera i l’intercanvi de bones pràctiques entre els dos països. El cònsol ha recordat que Portugal és una de les principals destinacions turístiques d’Europa i ha considerat que aquest coneixement pot generar sinergies amb Andorra, especialment en un context en què el Principat treballa per diversificar la seva oferta més enllà del turisme d’hivern. Així mateix, ha apuntat que els fluxos turístics entre els dos països encara són limitats (especialment pel que fa als visitants andorrans que viatgen a Portugal) i ha defensat que existeix marge per impulsar-los a través de campanyes conjuntes de promoció.
Un altre dels sectors que el diplomàtic ha identificat com a estratègic és el de la bicicleta. Pinto da Rocha ha recordat que Portugal és el principal exportador europeu de bicicletes i un dels grans productors de models d’alta tecnologia, híbrids i elèctrics, però ha lamentat que les marques portugueses tinguin una presència encara reduïda al mercat andorrà. Per aquest motiu, ha plantejat que el desenvolupament del ciclisme de muntanya i del cicloturisme al Principat podria obrir noves oportunitats perquè fabricants portuguesos donessin a conèixer els seus productes, tant a través del comerç especialitzat com de fires, esdeveniments o altres iniciatives vinculades al sector.
Més enllà del turisme i la bicicleta, el cònsol també ha assenyalat altres camps en què considera que es podria aprofundir la cooperació econòmica. Entre aquests ha destacat l’agroalimentació, amb productes portuguesos de gamma mitjana-alta i alta com els vins i els olis d’oliva, dels quals ha reivindicat el prestigi internacional, així com la possibilitat d’ampliar-ne la presència tant al comerç minorista andorrà com al sector de la restauració i l’hoteleria. Igualment, ha mencionat els serveis i la construcció, un àmbit en què les empreses d’origen portuguès ja mantenen una implantació significativa al Principat, especialment en obra residencial, infraestructures i xarxa viària, informa l’ANA.