La capital acull avui una Cronoescalada del Solà amb 50 participants, amb la presència de Verdú i pendents del 10%

Andorra la Vella ja ho té tot a punt per acollir des d’avui una nova edició de la Cronoescalada del Solà, una proposta que impulsa la corporació de la parròquia a través del Bici Lab Andorra i la Mamba Challenge, que «tornarà a convertir la bicicleta en protagonista d’una tarda que combinarà esport, convivència i ambient festiu».
Convé informar que la prova arriba enguany a la seva segona edició amb una cinquantena de participants inscrits, consolidant-se així com una cita singular dins del calendari esportiu de la parròquia. És per això que tant ciclistes competitius com aficionats prendran part en un «recorregut exigent, però accessible» que tindrà lloc pels carrers del Rec del Solà, en un format pensat tant per a la competició com per al gaudi dels participants i del públic en general.
El tram engloba una distància d’un quilòmetre total i més de 100 metres de desnivell positiu cumulat, combinant trams asfaltats i empedrats amb trams que arriben fins al 10%
En aquest sentit, la sortida serà esglaonada a partir de les 19.00 hores des del Bici Lab Andorra, sortint un participant cada 30 segons. Des d’allà, els corredors baixaran de manera neutralitzada pel carrer Prat de la Creu fins a la rotonda de Tobira, on començarà el tram cronometrat. Després, el recorregut continuarà pel carrer de Tobira, l’encreuament dels Quatre Camins, el carrer Ciutat de Valls, el carrer Mestre Xavier Plana i el rec del Solà fins a la línia d’arribada.
Es tracta d’un traçat d’aproximadament un quilòmetre i més de 100 metres de desnivell positiu acumulat, i la prova combina trams asfaltats i empedrats amb pendents que arriben fins al 10%, «un recorregut que posa a prova així tant la tècnica com la resistència dels seus participants. Convé recordar que l’esdeveniment compta amb la participació de l’esquiador professional i impulsor de la ‘Mamba Challenge’, Joan Verdú, com de la resta de l’equip de ‘La Mamba Challenge’.
Un repte de poble que culminarà amb festa per a tots
Tmbaé s’informa que un cop conclogui la prova, la plaça Lídia Armengol, situada al damunt del Bici Lab Andorra, acollirà una festa oberta a tota la ciutadania amb música en directe, servei de foodtrucks i l’entrega de premis als tres primers classificats de les categories masculina i femenina.
En aquest sentit, es fa saber que la Cronoescalada del Solà manté també el seu vessant solidari. La inscripció —la qual es pot fer fins als moments previs a l’inici de la prova— té un cost simbòlic de 2 euros, que es destina íntegrament a Bicicletes Sense Fronteres, «una ONG que treballa per millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat a través de la bicicleta», tal com recorden des del comú.