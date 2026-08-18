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  • Els diferents actors implicats, aquest matí durant la presentació tècnica de la prova. | ANA
Irina Rybalchenko
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Ciclisme

La Vuelta tornarà a situar Andorra al centre del ciclisme mundial amb una etapa que mobilitzarà uns 350 efectius

La prova obligarà a desplegar 140 policies, 127 agents de circulació i 1.500 tanques, amb una aportació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional

La Vuelta a Espanya convertirà el Principat en l’epicentre ciclista el pròxim dimarts 25 d’agost, amb una etapa íntegrament pel Principat que, per primera vegada, tindrà sortida i arribada al mateix punt, a l’avinguda Tarragona. La dimensió internacional de la cursa és un dels principals atractius per al país: la retransmissió arriba a 190 països i, segons Andorra Turisme, el 78% de les hores vistes es concentren fora de l’Estat espanyol. L’esdeveniment, a més, mobilitza més de 1.200 periodistes acreditats, 600 mitjans i unes 3.000 persones vinculades als equips i a l’organització. «És una finestra al món que no hem de deixar escapar i tots els col·lectius i tots els efectius hem de treballar per mostrar la millor cara d’Andorra», ha destacat la directora de Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra.

La dimensió de l’etapa també obligarà a desplegar un important dispositiu de seguretat. En aquest sentit, la Policia hi destinarà 140 efectius, als quals se sumaran 127 agents de circulació comunals, 60 voluntaris i una cinquantena d’efectius de serveis com Mobilitat, Bombers, Protecció Civil o la Creu Roja. També hi haurà el reforç de 65 agents de la Guàrdia Civil i 10 de la Policia Nacional espanyola. En total, es desplegaran unes 1.500 tanques al llarg del recorregut. «La circulació a les carreteres afectades es tancarà a partir del pas del vehicle pilot del servei de Policia amb banderes vermelles», ha explicat el director del cos, Bruno Lasne, qui ha remarcat que, a partir d’aquell moment, «no es deixarà passar cap mena de vehicle, incloses les bicicletes i els patinets».

«És una finestra al món que no hem de deixar escapar i tots els col·lectius i tots els efectius hem de treballar per mostrar la millor cara d’Andorra» – Noemí Pedra

El traçat, cal recordar, serà de 104,8 quilòmetres i inclourà quatre ports de muntanya, amb tres ascensions de primera categoria i una de tercera, abans de tornar a la capital. La sortida neutralitzada està prevista a les 14.40 hores, mentre que l’arribada es calcula cap a les 17.30 hores. Amb tot, la prova serà retransmesa en directe per la televisió espanyola i l’andorrana. La jornada també suposarà un repte logístic especialment important per a Andorra la Vella, ja que l’avinguda Tarragona quedarà tallada en els quatre sentits des de les 22.00 hores del dilluns 24 fins a aproximadament a les 21-22.00 hores de l’endemà.

En afegit, els aparcaments del Parc Central i Prada Casadet quedaran afectats per la instal·lació del dispositiu de la cursa i la concentració dels 22 equips participants. En relació amb això, el cap del Servei de Circulació d’Andorra la Vella, Toni Pujol, ha advertit que el fet que la sortida i l’arribada siguin a la mateixa població suposa «un problema bastant afegit», tot comentant que els muntatges i desmuntatges poden allargar les afectacions més enllà de l’arribada dels corredors.

«Tindrem una mobilitat una mica més complicada del normal […] Hem de planificar els trajectes abans de sortir i minimitzar sobretot aquests trajectes» – Dani Boneta

Així doncs, des de Mobilitat es demana a la ciutadania que planifiqui els desplaçaments amb antelació i que, en la mesura del possible, els redueixi durant les hores de màxima afectació. També es recomana prioritzar el transport públic i el teletreball quan sigui possible. Un dels punts més sensibles serà la connexió entre Canillo i Encamp, la qual quedarà afectada pels diferents passos de la cursa durant aproximadament tres hores. «És un dia que tindrem una mobilitat una mica més complicada del normal», ha assenyalat el cap de l’àrea de Mobilitat, Dani Boneta, qui ha demanat «planificar els trajectes abans de sortir i minimitzar sobretot aquests trajectes».

Mobilitat

Les carreteres afectades es tancaran al pas del vehicle policial amb bandera vermella i no es reobriran fins després del pas del vehicle amb bandera verda. A Andorra la Vella, les línies d’autobús que habitualment circulen per l’Obac es desviaran per Prat de la Creu, el qual assumirà temporalment la connexió nord-sud. L’Estació Nacional mantindrà l’operativa fins a les 13.00 hores, moment a partir del qual els serveis internacionals en direcció a Espanya es traslladaran al carrer Prat de Rull.

Andorra Turisme formalitza per 170.000 euros el patrocini d’una etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026

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