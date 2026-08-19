Encamp dona per resolta la riuada del Pas de la Casa després de netejar els sis col·lectors obstruïts per terra i pedres

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat després de la riuada registrada dissabte passat al Pas de la Casa per les fortes precipitacions. Segons ha comentat, els treballs de neteja i adequació dels elements afectats ja s’han completat i, per tant, «està solucionat». En aquest sentit, ha detallat que s’han netejat els sis col·lectors que van quedar obstruïts per la terra i les pedres arrossegades per la intensitat de les precipitacions.
Val a dir que, a més de la neteja, s’han habilitat «rases per poder reconduir, en cas que es tornin a tapar, l’aigua cap a d’altres col·lectors». En afegit, la mandatària comunal ha remarcat que tant Saetde com la corporació que encapçala es van posar a treballar «en el mateix moment» que es va produir l’episodi per actuar sobre les afectacions.
Les companyies asseguradores de Saetde i de la farmàcia afectada, l’únic establiment amb danys materials, «ja estan parlant entre elles»
Pel que fa als danys ocasionats, Mas ha mencionat que hi ha un únic afectat amb danys materials i que des del comú no només s’hi ha fet una visita, sinó que també s’hi ha mantingut contacte. En relació amb això, ha indicat que les companyies asseguradores de Saetde i de la farmàcia afectada «ja estan parlant entre elles», amb l’objectiu de resoldre els danys ocasionats.
En darrer lloc, ha insistit en el missatge de calma, tot i que ha evitat garantir que no es puguin produir nous episodis. «Tranquil·litat, òbviament sí», ha afirmat, recordant que l’episodi va ser «un fet puntual» i que confia que hagi estat «aïllat». Ara bé, ha advertit que no pot assegurar que no es produeixin noves esllavissades, ja que «estem en un país de muntanya».