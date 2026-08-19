La nova llei de benestar animal eleva les sancions fins als 15.000 euros i endureix el control sobre la cria i la venda

La nova llei de benestar animal, presentada aquest dimecres pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, destaca per l’augment de les sancions que els propietaris d’animals poden rebre en cas de cometre una infracció. Fins ara, les sancions lleus comportaven un pagament d’entre 60 i 300 euros, mentre que amb la nova normativa el màxim s’eleva fins als 500 euros. Aquest increment també s’aplica a les infraccions greus i molt greus, amb sancions que poden arribar fins als 5.000 i 15.000 euros, respectivament.
Altrament, la nova llei també modifica el sistema de compensacions que obliga el titular a pagar pels danys que els animals de companyia puguin causar als animals de renda. El nou model incorpora criteris que ja s’utilitzen en el reglament de compensació dels danys ocasionats per fauna salvatge. D’aquesta manera, les compensacions, les quals se situen entre els 300 i els 500 euros, tindran en compte factors com el valor reproductiu o la descendència genètica de l’animal afectat.
«La cria planificada i reiterada està tipificada com una infracció greu i en cas que constitueixi una activitat clandestina, també pot comportar una sanció d’acord amb la normativa comercial» – Josep Casals
Un altre dels aspectes destacats de la nova normativa és la cria d’animals de companyia. La proposta preveu augmentar el control sobre els particulars per evitar que puguin dur a terme activitats de cria reiterada i planificada, així com participar en la compravenda d’animals de companyia. Casal ha explicat que tots els animals hauran d’estar correctament identificats i que el registre permetrà detectar aquells casos en què un animal que no consta com a destinat a la reproducció registri altes de manera continuada.
En aquest sentit, el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia, Josep Casals, ha explicat que «la cria planificada i reiterada està tipificada com una infracció greu» i que, en cas que constitueixi una activitat clandestina, també podrà comportar una sanció d’acord amb la normativa comercial. Tanmateix, Casals ha volgut aclarir que «en cas d’una situació de cria esporàdica o puntual, els particulars tindran permès posar en adopció els cadells o regalar-los, però mai vendre’ls».
Compra i venda
La llei també reforça la regulació del comerç d’animals, prohibint-ne la compra o venda per internet i establint que aquestes operacions s’hauran de fer de manera totalment presencial. Tot i això, es preveuen excepcions quan les xarxes socials o les pàgines web s’utilitzin per promocionar la cessió d’animals. «Qualsevol intent de promoció de venda d’animals per internet contravindrà la normativa», ha declarat Casal, tot afegint que «en cas que fem un control a una pàgina web i veiem que s’hi fa publicitat de la venda d’animals, estarà contravenint la llei vigent i, per tant, haurem de mirar les situacions en què es pot incórrer».
Pel que fa als animals adquirits fora d’Andorra, el director del Departament d’Agricultura ha assenyalat que la normativa andorrana no permet actuar sobre les operacions efectuades a l’estranger, però sí que «preveu que, en cas d’adquirir un gos a l’estranger, tens un temps límit per donar-lo d’alta al registre i no fer-ho ja es considera una infracció».
Addicionalment, també es limitarà la presència d’animals als aparadors de botigues amb l’objectiu que no siguin utilitzats com a reclam comercial i disminuir l’ansietat i malestar que els pugui causar als animals. Per aquest motiu hauran d’estar a l’interior de l’establiment en condicions adequades a les seves necessitats.
Creació de nous òrgans
El ministre també ha anunciat durant la presentació de la nova llei la creació de nous òrgans de governança en matèria de protecció i benestar animal. D’una banda, es crea la Comissió Nacional de Protecció i Benestar Animal (CNPBA), la qual tindrà un caràcter consultiu i de coordinació. «És un òrgan consultiu i de coordinació entre les administracions públiques perquè puguem, d’alguna manera, anar desenvolupant totes les accions necessàries en matèria de protecció i benestar dels animals», ha explicat Casal.
La Comissió estarà integrada per membres del ministeri, cònsols, representants de les associacions de protecció dels animals, veterinaris i representants de l’Associació de Pagesos i Ramaders i de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. D’altra banda, la normativa també preveu la creació del Comitè Cientificotècnic de Protecció i Benestar Animal (CTPBA), la qual tindrà la funció d’assessorar el Govern i la CNPBA en qüestions relacionades amb el benestar animal, les espècies autoritzades i els elements d’ensinistrament.
Custòdia
Una altra de les novetats que s’han presentat ha estat la modificació de la Llei qualificada de la persona i la família, que determina a qui pertany la custòdia d’un animal de companyia en cas de separació o divorci d’una parella. Els cònjuges hauran d’acordar en el conveni regulador qui es farà càrrec de l’animal i establir com es repartiran les obligacions i les despeses de mantenir-lo. En cas que no s’arribi a un acord, l’autoritat judicial podrà establir una custòdia exclusiva o compartida i, en el segon cas, les dues persones hauran de constar com a titulars de l’animal.
Colònies de gats
Un àmbit que ja estava present en l’anterior llei, però que també s’ha reforçat, és la gestió de les colònies de gats comunitaris, que passa a gestionar-se de manera conjunta entre el Govern i els comuns. Els comuns s’encarregaran de vigilar, controlar, alimentar i mantenir la higiene dels espais que ocupen les colònies, mentre que el Govern assumirà el cost dels xips i dels actes veterinaris vinculats a l’esterilització. Addicionalment, s’implementarà el mètode CER, captura, esterilització i retorn, per regular les poblacions de felins.
Prohibició d’eines d’ensinistrament que causin dolor
Els estris destinats a l’ensinistrament d’animals que puguin causar dolor, ansietat, malestar o angoixa queden prohibits. La nova normativa en restringeix la fabricació, importació, comercialització, venda, oferta, distribució o posada a disposició.
Espècies no autòctones i taxidèrmia
La nova normativa també ha volgut regular la importació d’espècies animals no autòctones i prohibeix l’entrada d’aquelles que es considerin espècies invasores o en perill d’extinció. D’altra banda, s’ha establert una regulació de la taxidèrmia, que la limita a professionals autoritzats i a animals dels quals es pugui acreditar l’origen legal.