El MoraBanc Andorra torna a la pista amb l’ambició de deixar enrere el patiment de la temporada passada

El MoraBanc Andorra ja ha començat a treballar sobre el parquet. Després de completar les valoracions mèdiques, físiques i podològiques dels primers dies de pretemporada, el conjunt tricolor ha iniciat aquest dimecres els entrenaments amb sis setmanes de preparació per davant abans de l’inici de la competició oficial. Ho fa amb una plantilla renovada, amb set incorporacions, tres de les quals s’afegiran al grup durant aquesta mateixa setmana.
La pretemporada permetrà a Žan Tabak construir per primera vegada l’equip des de l’inici després d’aterrar al Principat amb el curs passat ja en marxa. En aquest sentit, una de les principals prioritats en la confecció de la nova plantilla ha estat incrementar el nivell físic. «La primera cosa que volíem millorar clarament era la part física», ha comentat el tècnic, qui també ha remarcat que s’han buscat «jugadors amb molta gana i molta ambició» que vulguin fer-se un nom al màxim nivell del bàsquet europeu.
«Som un conjunt que no pot negar que la salvació ens dona la vida. És el nostre primer objectiu» – Žan Tabak
Una aposta que, alhora, requerirà temps. Bona part de les noves incorporacions afrontaran la seva primera experiència a la Lliga Endesa i Tabak ha advertit que hauran d’adaptar-se a les particularitats de la competició. «Quan apostes per jugadors que venen d’altres lligues has de comptar que necessitaran temps per entendre els requisits per jugar a nivell ACB», ha apuntat. Per això, l’entrenador croat encara evita definir exactament quin MoraBanc es veurà aquesta temporada, tot i que la voluntat passa per construir un conjunt físic, intens i amb energia.
Pel que fa als objectius, no ha amagat que assegurar un any més la continuïtat a la màxima categoria continua sent la prioritat després d’un any en què la permanència no es va certificar fins a la darrera jornada. «Som un conjunt que no pot negar que la salvació ens dona la vida. És el nostre primer objectiu», ha reconegut. Tot i això, ha deixat clar que el vestidor no vol limitar les seves aspiracions: «No podem entrar en aquesta temporada sense pensar que podem fer més. No ens podem treure la il·lusió ni l’ambició d’anar més enllà».
En aquesta construcció, els veterans tindran un paper important per facilitar l’adaptació de les cares noves. Així, Rafa Luz ha destacat que els nouvinguts «tenen gana, ganes d’aprendre, de créixer i de millorar», alhora que ha coincidit amb Tabak a situar la permanència com el primer repte. «La salvació ha de ser el primer objectiu, però hem de tenir la gana i el desig d’aconseguir alguna cosa més», ha completat.