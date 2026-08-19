Govern ultima el reglament per limitar la pirotècnia, però descarta prohibir els petards per Sant Joan i les festes majors

Govern ja té redactat un nou reglament que regularà l’ús de la pirotècnia al país i que actualment es troba en fase d’anàlisi jurídica. Així ho ha avançat aquest dimecres el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha explicat que el text s’ha treballat conjuntament amb el Ministeri d’Interior i amb la participació del cos de Banders. «Hi ha un reglament tancat, que està a anàlisi jurídica per part dels juristes del Ministeri d’Interior», ha afirmat, especificant que ara s’està estudiant el seu encaix amb la normativa relativa a la seguretat pública i amb la legislació vigent en matèria de protecció dels animals.
La regulació, però, no se centrarà únicament en l’afectació que els petards poden tenir sobre els animals, sinó que tindrà un abast més ampli. «Parlàvem de l’ús de pirotècnia en locals d’oci tancats després del malaurat fet que va passar a Montana aquest hivern passat», ha recordat Casal, afegint que «l’ús de pirotècnia per festivitats també quedaria regulat sota aquest reglament». A més, el text incorporarà un apartat relatiu a l’encesa de focs al medi natural, una qüestió que actualment es regeix per «un reglament bastant antic que també es revisaria amb la nova regulació».
«Si una persona utilitza un petard amb una clara intenció de causar un dolor, un patiment físic o psíquic a un animal, això és un maltractament animal» – Josep Casals
A hores d’ara, per tant, el que manca és determinar si el contingut redactat pot incorporar-se directament a l’ordenament jurídic actual o necessita algun canvi previ. «S’haurà de comprovar si s’encabeix o si cal fer una puntualització jurídica», ha exposat el titular de Medi Ambient. Precisament, la nova Llei de protecció i benestar dels animals presentada aquest dimecres donarà cobertura jurídica al posterior desplegament d’aquesta regulació, tot i que el projecte legislatiu no entrarà a concretar qüestions com els dies o les franges horàries en què es podrà fer ús de la pirotècnia.
Altrament, sí que estarà relacionada amb el reconeixement del patiment que determinats sorolls poden provocar als animals. «Evidentment que la llei recull aquesta situació, que són animals amb sentiments i que els cal evitar aquesta angoixa», ha manifestat Casal. «Si una persona utilitza un petard amb una clara intenció de causar un dolor, un patiment físic o psíquic a un animal, això és un maltractament animal», ha afegit el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia, Josep Casals, advertint que aquesta conducta «està tipificada en aquesta llei com una infracció molt greu».
«Tampoc anirem a l’extrem de prohibir aquelles activitats que han format, des de temps immemorials, part de la nostra cultura i de la nostra identitat» – Josep Casals
Així i tot, i en celebracions ‘tradicionalment’ vinculades a la pirotècnia com la nit de Sant Joan, Casals ha apuntat que «el que hem treballat és el fet d’establir recomanacions dirigides a les persones que tenen gossos que són susceptibles als petards». «Hi ha gossos que ho són més que d’altres», ha recordat. Tanmateix, el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia ha deixat clar que aquest plantejament no comportarà eliminar l’ús de la pirotècnia en festivitats tradicionals. «Tampoc anirem a l’extrem de prohibir aquelles activitats que han format, des de temps immemorials, part de la nostra cultura i de la nostra identitat com a comunitat», ha asseverat.
En aquest punt, Casal s’ha referit a la recollida de signatures impulsada per Ester Bertran, la veïna d’Escaldes que l’estiu passat va demanar una regulació més estricta de la pirotècnia fora dels dies festius assenyalats. Així, el ministre ha explicat que ha tingut «l’oportunitat de parlar [amb ella] diverses vegades» i que «la proposta ja era força raonable», precisament perquè tenia en compte l’existència de determinades dates vinculades tradicionalment als petards. «No demanava poder restringir l’ús de petards per Sant Joan o per la celebració d’una festa major. Es demanava no fer-ne un ús indiscriminat i desregulat», ha remarcat Casal.