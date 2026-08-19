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  • La comitiva culer i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, a les Solanelles. | Comú d'Encamp
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Hoquei patins - Pretemporada

La secció d’hoquei patins de l’FC Barcelona posa a punt a Encamp un projecte amb fins a sis títols en joc

L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, destaca les instal·lacions i l’entorn de la parròquia en una pretemporada amb quatre incorporacions

El Barça d’hoquei patins afronta la seva tercera pretemporada consecutiva a Encamp, en una estada que es consolida dins l’estratègia de turisme esportiu del comú. Així, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha destacat que el conveni amb el club blaugrana forma part d’una aposta més àmplia per atreure equips d’alt nivell, tot posant en valor les inversions realitzades per adaptar les instal·lacions a aquestes estades. En aquest sentit, ha explicat que la corporació ja acumula unes 6.000 pernoctacions vinculades a clubs esportius enguany, davant les 8.000 de tot l’any passat.

Pel que fa al Barça, l’equip dirigit per Ricard Ares ha iniciat unes jornades de doble sessió diària, amb treball físic, tàctic i de vídeo, les quals s’allargaran fins dissabte. «És un privilegi absolut, instal·lacions, entorn, gent… Estem encantats de treballar aquí», ha assenyalat el tècnic culer, qui afronta una temporada amb sis títols en joc. En aquest punt, Ares ha reconegut que l’equip no està satisfet amb el curs anterior i ha situat la lliga com «un objectiu primordial», mentre que la Champions League és «la que tots volem» després d’haver disputat la final la temporada passada.

Encamp ja acumula unes 6.000 pernoctacions vinculades a clubs esportius enguany, davant les 8.000 de tot l’any passat

El conjunt blaugrana també ha incorporat quatre jugadors (dos fixatges i dos retornats de cessió), una circumstància que el míster considera important per renovar els rols dins el vestidor. «Crec que hem consolidat una plantilla molt competitiva», ha apuntat, destacant que els nouvinguts tenen «molta ambició d’estar en un club gran» i la voluntat de treballar al màxim cada dia.

En la mateixa línia s’ha expressat Xavi Barroso, un dels jugadors amb més experiència de l’equip, qui considera que l’estada a Encamp serveix especialment per «fer pinya» i integrar les noves incorporacions. El de Caldes de Montbui ha admès que l’equip afronta el nou curs amb «una ambició desmesurada» i ha assegurat que treballaran «moltíssim per aconseguir els sis títols». Barroso també ha remarcat la responsabilitat de defensar l’escut del Barça i ha explicat que un dels grans objectius és recuperar «la sensació d’equip» que, al seu parer, es va difuminar una mica la temporada passada.

El Barça femení

Mas també ha explicat que les gestions del Comú d’Encamp van contribuir a fer possible l’estada del Barça femení al Principat aquest estiu. Tot i això, finalment l’equip no es va poder allotjar ni entrenar a la parròquia que encapçala, com estava previst inicialment, i va acabar fent l’estada a Andorra la Vella. «Estem contents també que ho facin a Andorra», ha assenyalat la cònsol, qui espera que en el futur el conjunt femení pugui fer la seva pretemporada a la parròquia.

Andorra la Vella destina prop de 60.000 euros a l’allotjament del Barça femení durant la seva estada de pretemporada

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