L’UCI valida les llicències andorranes i confirma que els corredors s’han de federar al país de residència principal

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha validat les llicències andorranes i ha confirmat, mitjançant una carta, que els corredors han de federar-se al país de residència. Així ho ha anunciat la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), després d’una reunió mantinguda amb el president de l’UCI, David Lappartient, en el marc del Congrés de la Unió Europea de Ciclisme (UEC). “Aquesta carta ha estat reenviada als clubs i professionals, on s’han aclarit diversos punts rellevants que permeten normalitzar la situació”, han citat des de l’ens andorrà.
En aquest sentit, assegura que, en primer lloc, l’UCI confirma que les llicències emeses per la FAC per a la temporada 2026 “continuen sent plenament vàlides”. Això significa que els corredors que van tramitar la seva llicència amb el sistema de dipòsit poden continuar amb aquest mateix sistema durant tot el curs i “no han de passar al nou sistema fins al vinent”.
En segon lloc, assenyalen que el procés de revisió impulsat per la Unió Ciclista Internacional ha permès identificar diversos corredors professionals residents al Principat que no havien tramitat la seva llicència a través de la federació andorrana. Aquesta situació, apunten, “es troba actualment en procés de regularització i reforçarà el nombre de llicències professionals vinculades al país”.
Finalment, la carta del president de l’UCI deixa establert de manera clara un principi fonamental del reglament internacional: els corredors professionals han de tramitar la seva llicència a través de la federació del seu país de residència principal, un criteri que l’òrgan confirma que es mantindrà vigent.
“Des de la Federació Andorrana de Ciclisme es valora positivament haver pogut aclarir la situació amb els màxims responsables del ciclisme internacional i restablir un marc clar que permeti continuar treballant amb normalitat pel desenvolupament del ciclisme al país”, han conclòs.