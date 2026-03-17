  • La FAC, reunida amb el president de l'UCI i el de la UEC. | FAC
L’UCI valida les llicències andorranes i confirma que els corredors s’han de federar al país de residència principal

Un procés de revisió ha permès identificar diversos corredors professionals residents que no havien tramitat la seva llicència a través de la FAC

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha validat les llicències andorranes i ha confirmat, mitjançant una carta, que els corredors han de federar-se al país de residència. Així ho ha anunciat la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), després d’una reunió mantinguda amb el president de l’UCI, David Lappartient, en el marc del Congrés de la Unió Europea de Ciclisme (UEC). “Aquesta carta ha estat reenviada als clubs i professionals, on s’han aclarit diversos punts rellevants que permeten normalitzar la situació”, han citat des de l’ens andorrà.

En aquest sentit, assegura que, en primer lloc, l’UCI confirma que les llicències emeses per la FAC per a la temporada 2026 “continuen sent plenament vàlides”. Això significa que els corredors que van tramitar la seva llicència amb el sistema de dipòsit poden continuar amb aquest mateix sistema durant tot el curs i “no han de passar al nou sistema fins al vinent”.

La FAC posa fil a l’agulla per recuperar el campionat nacional de ruta, el qual podria ser una realitat el juny vinent

En segon lloc, assenyalen que el procés de revisió impulsat per la Unió Ciclista Internacional ha permès identificar diversos corredors professionals residents al Principat que no havien tramitat la seva llicència a través de la federació andorrana. Aquesta situació, apunten, “es troba actualment en procés de regularització i reforçarà el nombre de llicències professionals vinculades al país”.

Finalment, la carta del president de l’UCI deixa establert de manera clara un principi fonamental del reglament internacional: els corredors professionals han de tramitar la seva llicència a través de la federació del seu país de residència principal, un criteri que l’òrgan confirma que es mantindrà vigent.

“Des de la Federació Andorrana de Ciclisme es valora positivament haver pogut aclarir la situació amb els màxims responsables del ciclisme internacional i restablir un marc clar que permeti continuar treballant amb normalitat pel desenvolupament del ciclisme al país”, han conclòs.

Notícies relacionades
Habitatge i responsabilitat compartida
Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià
Jordina Caminal enceta demà les finals de la Copa d’Europa de velocitat en què prendrà part en descens i supergegant

Notícies relacionades
  • Esports
La 14a JAM Extreme Junior comptarà amb 120 ‘riders’ de 12 països en la primera cita com a Campionat Nacional d’Andorra
  • Esports
Les Grandalles, llestes per fer història del rugbi andorrà amb el primer partit en un Campionat d’Europa de 15
  • Esports
Tabak atribueix la derrota contra el Girona a una qüestió física i demana “cap fred” després de caure en descens
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
