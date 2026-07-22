Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Juan Sebastián, al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Juan Sebastián assenyala que el de l’FC Andorra «és un projecte molt atractiu» i «el lloc ideal per consolidar-me»

Elogia a Thomas Carrique, la seva competència directa, però deixa clar que arriba per competir i contribuir al creixement del conjunt tricolor

El nou lateral dret de l’FC Andorra, Juan Sebastián, ha assegurat aquest dimecres que va decidir fitxar pel conjunt tricolor perquè el considera «un projecte molt atractiu» i amb una identitat de joc diferencial dins de la categoria. Després tota una vida vinculat al Saragossa, ha afirmat que arriba «amb tota la il·lusió del món» per recuperar el seu millor nivell després d’una temporada complicada. «No és fàcil trobar en aquesta categoria un equip amb una identitat pròpia tan marcada, i crec que és el lloc ideal per a mi», ha destacat en roda de premsa.

El jugador ha explicat que des de la seva arribada ha percebut «un ambient diferent» i un entorn que afavoreix el creixement dels futbolistes: «Aquí tot el que envolta el jugador és ideal per desenvolupar-se. És una oportunitat molt il·lusionant perquè em permetrà consolidar-me i demostrar el futbolista que soc».

Solozábal vol consolidar-se a Segona Divisió i diu estar convençut que l’FC Andorra «és un lloc per poder brillar»

Llegir

Pel que fa a la competència, ha elogiat el nivell de Thomas Carrique, de qui ha dit que va completar una gran temporada, però ha deixat clar que arriba per competir i contribuir al creixement de l’equip. També ha destacat que l’FC Andorra es diferencia per apostar per «gent molt jove i amb molta energia», un fet que, a parer seu, converteix el projecte en un de «molt ambiciós» dins la Segona Divisió.

Finalment, Sebastián ha valorat positivament els primers dies de pretemporada i ha assegurat que l’equip està avançant «molt bé» tant als entrenaments com als amistosos. A més, ha revelat que abans de signar va contactar amb els extricolor Marc Aguado i Adrià Vilanova, amb qui manté una bona relació, i que li van transmetre bones referències del club.

Comparteix
Notícies relacionades
Una prova que haurà de demostrar la seva utilitat
La contractació en origen s’activarà dilluns amb una quota de 450 permisos temporals adreçada al sector hoteler
El PS exigeix aturar els expedients d’anul·lació de residència i treball i revisar la política de reagrupament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

UE Santa Coloma

- descansa -

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

2

Esperança

2

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

Carroi

2

Inter Escaldes

1

  • 16/05/2026
  • 20:45
  • Estadi Nacional

Ranger's

2

FC Santa Coloma

0

  • 17/05/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Atlètic Escaldes

2

Penya Encarnada

0

Notícies relacionades
  • Esports
Els jugadors de la UE Santa Coloma comencen a moure fitxa per mantenir-se a la Lliga Multisegur Assegurances
  • Esports
Mònica Doria, campiona d’Europa de canoa, accedeix amb comoditat a la semifinal de la modalitat al Mundial
  • Esports
L’FC Santa Coloma i l’Atlètic afronten l’inici de la segona ronda de Conference davant el Rapid de Viena i el Vaduz
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu