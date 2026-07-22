Juan Sebastián assenyala que el de l’FC Andorra «és un projecte molt atractiu» i «el lloc ideal per consolidar-me»

El nou lateral dret de l’FC Andorra, Juan Sebastián, ha assegurat aquest dimecres que va decidir fitxar pel conjunt tricolor perquè el considera «un projecte molt atractiu» i amb una identitat de joc diferencial dins de la categoria. Després tota una vida vinculat al Saragossa, ha afirmat que arriba «amb tota la il·lusió del món» per recuperar el seu millor nivell després d’una temporada complicada. «No és fàcil trobar en aquesta categoria un equip amb una identitat pròpia tan marcada, i crec que és el lloc ideal per a mi», ha destacat en roda de premsa.
El jugador ha explicat que des de la seva arribada ha percebut «un ambient diferent» i un entorn que afavoreix el creixement dels futbolistes: «Aquí tot el que envolta el jugador és ideal per desenvolupar-se. És una oportunitat molt il·lusionant perquè em permetrà consolidar-me i demostrar el futbolista que soc».
Pel que fa a la competència, ha elogiat el nivell de Thomas Carrique, de qui ha dit que va completar una gran temporada, però ha deixat clar que arriba per competir i contribuir al creixement de l’equip. També ha destacat que l’FC Andorra es diferencia per apostar per «gent molt jove i amb molta energia», un fet que, a parer seu, converteix el projecte en un de «molt ambiciós» dins la Segona Divisió.
Finalment, Sebastián ha valorat positivament els primers dies de pretemporada i ha assegurat que l’equip està avançant «molt bé» tant als entrenaments com als amistosos. A més, ha revelat que abans de signar va contactar amb els extricolor Marc Aguado i Adrià Vilanova, amb qui manté una bona relació, i que li van transmetre bones referències del club.