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  • Jordi Ardèvol és l'escollit per substituir Francesc Solana. | Diari Ara / Jordi Pizarro
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet

Jordi Ardèvol és l’escollit per substituir Francesc Solana com a director esportiu d’un MoraBanc en període de reflexió

Especialista als despatxos, va iniciar la trajectòria el 2007 al Manresa, on s'hi va estar durant tres cursos abans d'arribar al Barça i passar per l'NBA

Envoltat en un replantejament general en el qual també podria plegar el president, el MoraBanc Andorra ja té tancat el substitut de Francesc Solana després de 16 anys al club com a director esportiu. Es tracta de Jordi Ardèvol −segons ha avançat el periodista Ernest Macià−, especialista als despatxos, qui va iniciar la trajectòria l’any 2007 al Manresa, on s’hi va estar durant tres temporades abans d’arribar al Barça, on va ser director tècnic formatiu durant cinc cursos.

Va començar llavors el periple internacional, aterrant a l’NBA, la considera millor lliga del planeta. Allà, als Estats Units, va estar primer durant set anys de vistaire per als New Orleans Pelicans i posteriorment tres més a Los Angeles Clippers. Cal fer esment que abans del seu nom, el club tricolor també havia posat sobre la taula el de l’exjugador David Navarro. En aquest sentit, RTVA ha informat que el d’Esparreguera ha acabat declinant la proposta per motius familiars.

Gorka Aixàs obre la porta a deixar la presidència del MoraBanc Andorra, acompanyat per Francesc Solana

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Tot plegat arriba en un període de reflexió profunda a nivell intern. Tal com va apuntar ahir Gorka Aixàs, per la fi d’una temporada marcada pel patiment i l’agònica permanència, fins al punt que no descarta apartar-se del càrrec de president. «Cada any m’he plantejat plegar, sobretot aquests darrers. Quan tot va bé i gaudeixes és més difícil que et passi, però ara ja no és fruit d’aquest curs, que hem patit molt, sinó d’aquests darrers, que estan sent massa durs i no acabem de trobar la tecla ni reconèixer-nos a nosaltres mateixos», va indicar.

Durant l’entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’, l’encara mandatari va ser clar: «La reflexió és que ens hem de retrobar, perquè ens estem desfigurant. Per a mi, ara, el repte més important seria que tornéssim a ser i a tenir la identitat que ha tingut sempre el MoraBanc, i que avui dia no tenim».

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