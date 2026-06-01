Gorka Aixàs obre la porta a deixar la presidència del MoraBanc Andorra, acompanyat per Francesc Solana

El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha admès que estudiarà el seu futur al capdavant de l’entitat una vegada finalitzada una temporada marcada pel patiment i l’agònica permanència. En aquest sentit, en una entrevista a l»Avui serà un bon dia’ d’RTVA, el dirigent ha assegurat que el club afronta una reflexió profunda sobre el seu model i que a títol persona no descarta apartar-se del càrrec, de la mateixa manera que ho faria el General Mànager, Francesc Solana.
«Cada any m’he plantejat plegar, sobretot aquests darrers. Quan tot va bé i gaudeixes és més difícil que et passi, però ara ja no és fruit d’aquest curs, que hem patit molt, sinó d’aquests darrers, que estan sent massa durs i no acabem de trobar la tecla ni reconèixer-nos a nosaltres mateixos», ha afirmat. De fet, el mandatari considera que l’entitat ha perdut part de la seva essència i ha situat aquest debat per sobre de qualsevol decisió personal. «La reflexió és que ens hem de retrobar, perquè ens estem desfigurant. Per a mi, ara, el repte més important seria que tornéssim a ser i a tenir la identitat que ha tingut sempre el MoraBanc, i que avui dia no tenim».
Seguint aquest fil, ha afegit que aquesta fita «es pot fer amb mi de president, però s’ha d’analitzar i saber si tots ho creiem així i si jo he de ser la persona que continuï encapçalant això”. Així, també ha remarcat que qualsevol decisió es prendrà conjuntament amb la junta directiva: “No és una decisió del president, aquí hi ha una junta directiva […] Aquest procés durarà el que calgui”.
Pel que fa a la situació de Solana, Aixàs ha negat que s’hagi abordat el seu futur durant la temporada, tot insistint que la prioritat fins ara ha estat assegurar la permanència. «L’important, a partir d’ara, serà com construir de nou un projecte guanyador per al MoraBanc Andorra. I les persones, si han de ser aquestes, seran, i si han de ser unes altres, seran unes altres«, ha manifestat, puntualitzant que, ara com ara, el director esportiu «no està fora».
Sobre el curs acabat, el dirigent s’ha mostrat autocrític malgrat haver aconseguit la salvació. «Content i alleujat, però no satisfet. No ha estat una bona temporada, i caldrà analitzar els perquès», ha reconegut. Cal esmentar que l’entitat pirenaica ha tancat la pitjor campanya de les seves 15 participacions en l’ACB, fins i tot amb un triomf menys que en l’any del descens. En darrer lloc, l’encara mandatari ha expressat el seu suport a la continuïtat de Žan Tabak a la banqueta.