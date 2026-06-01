Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, durant la presentació de Žan Tabak. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - Lliga Endesa

Gorka Aixàs obre la porta a deixar la presidència del MoraBanc Andorra, acompanyat per Francesc Solana

L'actual dirigent admet que l'entitat tricolor s'ha "desfigurat" i defensa recuperar la identitat del projecte després de la pitjor temporada a l'ACB

El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha admès que estudiarà el seu futur al capdavant de l’entitat una vegada finalitzada una temporada marcada pel patiment i l’agònica permanència. En aquest sentit, en una entrevista a l»Avui serà un bon dia’ d’RTVA, el dirigent ha assegurat que el club afronta una reflexió profunda sobre el seu model i que a títol persona no descarta apartar-se del càrrec, de la mateixa manera que ho faria el General Mànager, Francesc Solana.

«Cada any m’he plantejat plegar, sobretot aquests darrers. Quan tot va bé i gaudeixes és més difícil que et passi, però ara ja no és fruit d’aquest curs, que hem patit molt, sinó d’aquests darrers, que estan sent massa durs i no acabem de trobar la tecla ni reconèixer-nos a nosaltres mateixos», ha afirmat. De fet, el mandatari considera que l’entitat ha perdut part de la seva essència i ha situat aquest debat per sobre de qualsevol decisió personal. «La reflexió és que ens hem de retrobar, perquè ens estem desfigurant. Per a mi, ara, el repte més important seria que tornéssim a ser i a tenir la identitat que ha tingut sempre el MoraBanc, i que avui dia no tenim».

«Per a mi, ara, el repte més important seria que tornéssim a ser i a tenir la identitat que ha tingut sempre el MoraBanc, i que avui dia no tenim» – Gorka Aixàs

Seguint aquest fil, ha afegit que aquesta fita «es pot fer amb mi de president, però s’ha d’analitzar i saber si tots ho creiem així i si jo he de ser la persona que continuï encapçalant això”. Així, també ha remarcat que qualsevol decisió es prendrà conjuntament amb la junta directiva: “No és una decisió del president, aquí hi ha una junta directiva […] Aquest procés durarà el que calgui”.

Pel que fa a la situació de Solana, Aixàs ha negat que s’hagi abordat el seu futur durant la temporada, tot insistint que la prioritat fins ara ha estat assegurar la permanència. «L’important, a partir d’ara, serà com construir de nou un projecte guanyador per al MoraBanc Andorra. I les persones, si han de ser aquestes, seran, i si han de ser unes altres, seran unes altres«, ha manifestat, puntualitzant que, ara com ara, el director esportiu «no està fora».

Sobre el curs acabat, el dirigent s’ha mostrat autocrític malgrat haver aconseguit la salvació. «Content i alleujat, però no satisfet. No ha estat una bona temporada, i caldrà analitzar els perquès», ha reconegut. Cal esmentar que l’entitat pirenaica ha tancat la pitjor campanya de les seves 15 participacions en l’ACB, fins i tot amb un triomf menys que en l’any del descens. En darrer lloc, l’encara mandatari ha expressat el seu suport a la continuïtat de Žan Tabak a la banqueta.

El MoraBanc planta cara al Barça i cau a la pròrroga, però celebra la salvació amb la derrota del ‘Granca’ (95-100)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Escalé, encoratjat amb els resultats de l’ARI, però «amb molta prudència», ja que «encara no s’ha guanyat res»
Concòrdia seria la força més votada si ara se celebressin eleccions generals, amb el suport del 35,5% dels enquestats
Gairebé un 46% dels andorrans continua pensant que l’Acord aporta qüestions negatives per al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Manso: «A veure quin lloc ocupem l’any vinent, tant de bo en aquest club perquè creiem que és on hem d’estar»
  • Esports
La Federació de Natació completa una intensa setmana d’entrenaments amb un estatge durant la Pentecosta
  • Esports
Els tricolor cauen davant el Burgos i es queden sense superar els 59 punts del seu debut a LaLiga Hypermotion
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu