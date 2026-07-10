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  • La sueca Jenny Rissveds, resident al país i actual líder, travessant la meta. | Pal Arinsal
Pol Forcada Quevedo
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Ciclisme - Cita mundial

Jenny Rissveds i Bjorn Riley coronen el cross-country short track de l’11a Copa del Món de BTT de Pal Arinsal

La jornada també ha viscut els classificatoris de descens, sent el neozelandès Lachlan Stevens-McNab i l'austríaca Valentina Höll els millors

L’11a edició de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal ha tingut aquest divendres els primers guanyadors. Ha estat en la modalitat de cross-country short track (XCC), en la qual han regnat el nord-americà Bjorn Riley a la prova masculina (20’54) i la sueca Jenny Rissveds −resident al país i actual líder− a la femenina (21’50). El primer ha estat acompanyat al podi pel gal Adrien Boichis (+0’01) i el seu compatriota Christopher Blevins (+0’03), mentre que l’austríaca Laura Stigger i la suïssa Ronja Blöchlinger han completat el caixó femení igualant el crono.

Abans, però, han tingut lloc les finals de la categoria sub23. En aquest cas la italiana Valentina Corvi ha estat la més ràpida de les noies (19’29), seguida de ben a prop per la noruega Lisa Kristine Jorde (+0.14), i la canadenca Rafaëlle Carrier i la xilena Florencia Monsálvez Rojo, aquestes dues darreres amb el mateix temps i quedant-se a només 16 dècimes. Encara més emoció s’ha viscut amb els nois. S’ha imposat l’alemany Paul Schehl (20’45), per davant de l’espanyol Thibaut Francois Baudry (+0.02) i el suís Nicolas Halter (+0.09).

El nord-americà Bjorn Riley, guanyador de la prova masculina. | Pal Arinsal

D’altra banda, la jornada també ha viscut els classificatoris de descens (DHI). La millor marca l’han signat en aquest cas el neozelandès Lachlan Stevens-McNab en homes (2’46.100) i l’austríaca Valentina Höll en dones (3’15.147). La gran majoria de favorits també s’han assegurat un lloc per a les finals.

La baixada decisiva d’aquesta darrera prova serà demà a partir de les 11.00 hores, mentre que l’endemà tindrà lloc el cross-country olímpic (XCO), prova en la qual prendrà part l’únic andorrà, Roger Turné. El tricolor, cal recordar, ja sap el que és fer una bona actuació en Copa del Món. A Corea del Sud, la primera prova del calendari, va ser 37è, la millor posició d’un ciclista andorrà, en aquesta modalitat, de la cita internacional.

Un ‘rider’, evacuat

El divendres ha deixat també un ensurt a l’estació massanenca, ja que un dels ‘riders’ ha hagut de ser evacuat en patir una caiguda. Ha hagut de ser amb helicòpter davant la dificultat d’accedir amb un vehicle motoritzat, tot i que en cap cas les ferides han estat de gravetat.

La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal apunta al ple i blinda la seva continuïtat al Principat fins a l’edició del 2029

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