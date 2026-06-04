Inter d’Escaldes, FC Santa Coloma i Atlètic d’Escaldes, els representants andorrans a les fases prèvies europees

L’Inter d’Escaldes, l’Atlètic d’Escaldes i l’FC Santa Coloma seran els representants andorrans a les fases prèvies de les competicions europees d’enguany. Així es desprèn de la llista definitiva de la UEFA, tancant del tot el possible debat de la participació de la UE Santa Coloma, conjunt que si bé ha finalitzat la lliga en segona posició, no s’ha fet amb la llicència pels impagaments. El sorteig serà el 16 de juny.
El primer serà l’únic a la Champions League, a la primera ronda classificatòria, i ho fa no sent cap de sèrie en tenir un coeficient més baix. Així, els seus possibles rivals sortiran del ‘bombo’ de caps de sèrie, el qual sol incloure els altres campions de lligues amb millor rànquing com són enguany vells coneguts per als escaldencs, l’islandès Víkingur Reykjavík o el Drita kosovar. També hi ha, entre altres, el The New Saints gal·lès, el Shamrock Rovers irlandès, el Kairat Almaty kazakh, el Borac Banja Luka bosnià i el Riga letó.
D’altra banda, FC i Atlètic sí que parteixen com a caps de sèrie, i es podrien enfrontar a conjunts com el Velež Mostar bosnià, el Bohemian irlandès, el Dinamo City albanès, l’Ilves Tampere finlandès, l’Europa gibraltareny o el Hegelmann lituà.