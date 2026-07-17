Ian Olivera s’incorpora al Getafe B i continuarà a 2a RFEF després de caure al play-off d’ascens amb el Numància

L’andorrà Ian Olivera ha signat amb el Getafe B per a la pròxima temporada. Amb el filial ‘azulón’ competirà a 2a RFEF, categoria que coneix bé i en la qual el passat curs, amb el Numància, va caure a la primera ronda del play-off d’ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol. «És un central guanyador de duels, amb una gran envergadura i capacitat per reforçar la línia defensiva del conjunt dirigit per Manu del Moral», citen des del conjunt madrileny.
No és per a menys. A poc de complir els 22 anys és un dels homes habituals a les convocatòries de Koldo Álvarez de Eulate i ha arribat a disputar ja 19 duels, marcant un gol a Letònia. Amb 18 anys acabats de fer va ser també cridat amb la sub21, amb la qual ha jugat 13 matxs, i amb 17 va competir amb el combinat sub19.
Quant a clubs, i després de passar per l’ENFAF, l’Atlètic Segre, el Lleida i el Racing Saragossa, va fer el salt sènior amb el Calamocha, a 3a RFEF, abans d’ascendir de categoria amb el Salamanca, el Barbastre i el Numància. El seu valor de mercat, en només un any, s’ha quadruplicat i és ara de 100.000 euros, segons apunta el portal Transfermarkt.