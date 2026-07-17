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  • Ian Olivera signa amb el Getafe B. | Getafe CF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol

Ian Olivera s’incorpora al Getafe B i continuarà a 2a RFEF després de caure al play-off d’ascens amb el Numància

El valor de mercat del jove central s'ha quadruplicat en només un any i, segons el portal Transfermarkt, s'enfila ara fins als 100.000 euros

L’andorrà Ian Olivera ha signat amb el Getafe B per a la pròxima temporada. Amb el filial ‘azulón’ competirà a 2a RFEF, categoria que coneix bé i en la qual el passat curs, amb el Numància, va caure a la primera ronda del play-off d’ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol. «És un central guanyador de duels, amb una gran envergadura i capacitat per reforçar la línia defensiva del conjunt dirigit per Manu del Moral», citen des del conjunt madrileny.

No és per a menys. A poc de complir els 22 anys és un dels homes habituals a les convocatòries de Koldo Álvarez de Eulate i ha arribat a disputar ja 19 duels, marcant un gol a Letònia. Amb 18 anys acabats de fer va ser també cridat amb la sub21, amb la qual ha jugat 13 matxs, i amb 17 va competir amb el combinat sub19.

Quant a clubs, i després de passar per l’ENFAF, l’Atlètic Segre, el Lleida i el Racing Saragossa, va fer el salt sènior amb el Calamocha, a 3a RFEF, abans d’ascendir de categoria amb el Salamanca, el Barbastre i el Numància. El seu valor de mercat, en només un any, s’ha quadruplicat i és ara de 100.000 euros, segons apunta el portal Transfermarkt.

El futbol andorrà es continua exportant i Ot Remolins signa amb el Vetusta, el filial de l’Oviedo de la Segona RFEF

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