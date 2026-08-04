Calvó reitera que el cost de l’ampliació de la central de l’Hospitalet estarà enllestit a mitjans de l’any 2027

La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha reiterat que l’avantprojecte detallat de l’ampliació de la central hidroelèctrica de l’Hospitalet estarà enllestit a mitjan 2027, un document que haurà de permetre concretar el cost del projecte i disposar dels elements necessaris per prendre la decisió definitiva sobre la seva execució. El projecte, el qual es desenvolupa conjuntament amb Électricité de France (EDF) i altres actors francesos, és considerat estratègic per reforçar el subministrament elèctric d’Andorra durant els períodes de màxima demanda hivernal.
En declaracions als mitjans després de la presentació del llibre ‘Andorra i l’habitatge’, el qual recull els articles presentats a la 38a Diada Andorrana a l’UCE, Calvó ha explicat que actualment s’està treballant amb EDF en la redacció de l’avantprojecte detallat. «Estem treballant amb EDF justament per avançar cap al que se’n diu un avantprojecte detallat, és a dir, per veure una mica una estimació dels costos», ha assenyalat.
Segons ha detallat, la previsió és que aquest treball estigui finalitzat «a mitjans del 2027». Serà aleshores quan FEDA disposarà «d’una estimació real del que costarà el projecte» i es podrà «acabar de prendre la decisió definitiva». La directora general ha recordat que es tracta d’una infraestructura de gran envergadura i que, per aquest motiu, «són projectes que no són ràpids».
La directora general de FEDA també ha indicat que l’avantprojecte haurà de servir per determinar quina aportació correspondria a FEDA dins del finançament de la infraestructura, tot recordant que el projecte implica tres actors. «Ens donarà una estimació del cost i de les aportacions que hauria de fer FEDA», ha afirmat, abans d’afegir que «també hem de treballar quant al repartiment», en referència a la distribució de les aportacions entre els socis implicats.
L’avantprojecte haurà de servir per determinar quina aportació correspondria a FEDA dins del finançament de la infraestructura
Malgrat que la decisió definitiva encara resta pendent, Calvó ha insistit que FEDA considera la iniciativa estratègica per al país. «És un projecte que per nosaltres és estratègic, perquè ens permetria obtenir electricitat a l’hivern en moments de punta, que és quan la necessita Andorra», ha destacat. En aquest sentit, ha assegurat que la companyia hi treballa «amb molt d’interès», ja que permetria reforçar la cobertura energètica «en un context bastant complicat pel que fa als mercats internacionals» i contribuiria a estabilitzar les tarifes elèctriques.
La directora general també ha subratllat l’interès de les autoritats franceses en aquesta actuació. «Ja vau veure que el mateix copríncep entenia que aquest projecte era estratègic», ha dit, tot afegint que es tracta d’un projecte transfronterer que també aporta beneficis ambientals als territoris veïns, motiu pel qual «hi ha màxim interès de França» perquè prosperi.
Pel que fa a la nova interconnexió elèctrica amb Espanya, Calvó ha assegurat que els treballs avancen «amb tota normalitat». En concret, ha explicat que ja han començat les obres de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR), amb els treballs d’excavació i preparació de la plataforma, mentre que la construcció de la línia en territori espanyol correspon a Red Eléctrica de España.
La directora general de FEDA ha indicat que la companyia manté un contacte permanent amb l’operador espanyol per coordinar el calendari de les actuacions i ha recordat que la previsió continua sent completar el conjunt del projecte el 2029. Tot i això, ha admès que desconeix en quin punt es troba la licitació de la línia per part de Red Eléctrica, si bé ha insistit que el projecte «es desenvolupa amb tota normalitat», informa l’ANA.