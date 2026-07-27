Gina del Rio ho té clar: «L’objectiu és rendir a un bon nivell i consolidar-me al top30 en la Copa del Món»

Gina del Rio va ser fins a la setmana passada entrenant a Font Romeu i ara té uns dies de menor intensitat per continuar amb la preparació de la nova temporada. Es tracta d’assimilar el treball fet per fer front a un any amb un calendari ple de curses i en el qual buscarà “rendir a un bon nivell”. També consolidar-se “en el top30 a la Copa del Món”, tot plegat amb la idea d’aconseguir el mallot verd sub23 i fer un bon paper als Mundials de Falun.
Val a dir que la fondista no es posa cap meta al cap, sinó fer bones curses: “Encara no he pensat gaire en els objectius, intento no pensar-hi. M’agradaria fer les carreres i rendir a un bon nivell”. Amb tot, hi ha petites fites que vol completar: “Per mi l’objectiu continua sent consolidar-me en el top30 de la Copa del Món. L’any passat ja vam anar pel bon camí i estic contenta, tant en esprint com en distància, amb les dues”.
“Encara no he pensat gaire en els objectius, intento no pensar-hi. M’agradaria fer les carreres i rendir a un bon nivell” – Gina del Rio
També pensa en un mallot verd que l’any passat ja va vestir. “Evidentment, la classificació sub23 per a mi continua sent bastant important, és l’últim any, última oportunitat per lluitar per un podi i, per què no, voldria fer-ho una mica millor que l’any passat”, assegura.
La idea és anar cremant etapes. «Anirem veient com em trobo, però la meva idea seria intentar fer tot el circuit de la Copa del Món o el màxim de curses, intentar ser polivalent tant en distància com en esprint, i després el Mundial i la classificació sub23», ha completat la tricolor.