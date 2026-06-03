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  • Els integrants de la FAC que participaran en l'Andorra MoraBanc Clàssica. | FAC
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Fins a set ciclistes de la Federació prendran part en la segona edició de la MoraBanc Clàssica d’aquest juny

La FAC rep una invitació per competir en la XXX Vuelta Ciclista Norte de Gran Canaria 2026, organització que s'encarregarà de les despeses

Commemorant el Dia Mundial de la Bicicleta, la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), de la mà del director tècnic, Victor de la Parte, ha fet pública la llista d’integrants que participaran en la segona edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica. Seran Adrià Regada, Enzo Fuentes, Gerard Mora, Miquel Naudi, Martí Riera, Thomas Salomon i Max Palmitjavila (com a convidat).

“És una gran oportunitat per a aquest grup que de ben segur veurà fet realitat el somni de competir amb els millors del món”, ha assenyalat de la Parte, qui recomana als seus ciclistes que «gaudeixin el moment, tot i que no han d’oblidar que porten la bandera del país i això significa que ho han de donar tot».

D’altra banda, la FAC ha rebut una invitació per competir en la XXX Vuelta Ciclista Norte de Gran Canaria 2026, organització de la qual s’encarregarà de totes les despeses. Per a aquesta cita, la qual constarà d’un total de 203,95 quilòmetres dividits en tres etapes, la llista està formada per Mora, Naudi, Salomon, Palmitjavila (com a convidat) i Adrià Isal (com a convidat).

La segona Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb 19 conjunts, cinc d’ells del primer nivell, i dues seleccions

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