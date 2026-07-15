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  • Guillaume López, golejador colomenc a l'anada contra el Penybont. | FC Santa Coloma / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

FC Santa Coloma i Atlètic d’Escaldes, amb el resultat a favor per afrontar el passi a segona ronda de Conference

Els colomencs juguen a casa davant un rival al qual ja han eliminat, mentre que els escaldencs, fora, volen avançar de ronda per primera vegada

Els dos equips andorrans que han de jugar la tornada de Conference League ho tenen tot de cara per assolir el passi a la segona ronda prèvia. Almenys així ho diu per ara el resultat, ja que ambdós van vèncer la setmana passada. L’FC Santa Coloma serà el primer, i ho farà a casa (19.00 hores) després del 0-1 que va assolir al Cardiff City Stadium davant el Penybont gràcies a un gol de Guillaume López.

A l’anada, els de Víctor Vázquez van ser dominadors i inclús es van poder endur un resultat més favorable. A més, el gal·lès és un rival que coneixen bé perquè ara fa tres temporades es van enfrontar també a la primera ronda de la mateixa competició, vencent a casa −llavors van jugar a l’Estadi Comunal− després d’empatar fora.

Per la seva part, l’Atlètic Club d’Escaldes també es va endur la victòria davant l’FK Mornar Bar gràcies a dos gols, en 10 minuts, de Borja Morales. En aquell encontre de remuntada també van dominar l’esfèrica, però no pas les accions. Ara, l’equip sota les ordres de Xavi Andrés ja es troba a Montenegro, on té cita demà al Pod Goricom (20.45 hores) a la cerca d’avançar una ronda prèvia europea per primera vegada a la seva història.

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