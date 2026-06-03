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  • Erik Faura, amb el seu Cupra i els trofeus dels dos podis. | E.F.
El Periòdic d'Andorra
Automobilisme

Erik Faura suma un parell de podis en l’estrena del CAAM del passat cap de setmana amb la Pujada a Arinsal

Durant la segona jornada, sense tenir el Cupra en les millors condicions, el jove pilot va sumar un tercer lloc tot i anar a un ritme més conservador

Erik Faura, al volant d’un Cupra, va començar el passat cap de setmana la defensa del títol de campió d’Andorra de turismes en el marc de la Pujada a Arinsal, prova que va inaugurar el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) amb un programa de dos dies de competició independents. Així, el jove pilot d’Andorra DataProtect va mostrar un bon ritme en les tres pujades de cursa i es va fer seva amb la segona posició del grup 4 (turismes) des del principi, tenint en compte la diferència mecànica envers el líder de la categoria, Gerard de la Casa, i el seu potent Ford Fiesta.

Al final de la primera jornada el premi va ser la segona posició, a més de signar la novena posició absoluta de la prova. A la segona, després de l’única pujada d’entrenaments a primera hora del matí, tot feia pensar a repetir el resultat del dia anterior. Però tot es va tòrcer a la primera pujada cronometrada, quan Joan Vinyes Jr., pilot que el precedia en l’ordre de sortida, va patir un accident.

Joan Vinyes Jr. rep l’alta mèdica després del fort accident que va patir diumenge passat a la Pujada a Arinsal

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Cal recordar que el Cupra de Vinyes Jr. va quedar bolcat en mig de la carretera i Erik, qui venia a continuació, se’l va trobar sense haver estat avisat pels comissaris. Sense lloc per poder passar, «va frenar tant com va poder el seu Cupra quan anava a uns 170 km i, per evitar de no tocar el cotxe accidentat, va xocar lleument contra el marge de la carretera», fet que va obligar a treure la bandera vermella.

Amb tota aquesta pausa, els mecànics de Baporo Motorsport van poder tornar a condicionar el vehicle de l’andorrà per poder disputar les dues pujades restants amb la finalitat de poder puntuar. Condicionat per les circumstàncies i el cotxe que no el tenia al màxim rendiment, va fer dues pujades amb un ritme més conservador, amb el qual es va assegurar el tercer lloc del podi final del grup.

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