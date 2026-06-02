Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Vinyes Jr. dins del Cupra a la primera jornada de la Pujada a Arinsal | FotoEsport
El Periòdic d'Andorra
Automobilisme

Joan Vinyes Jr. rep l’alta mèdica després del fort accident que va patir diumenge passat a la Pujada a Arinsal

El jove pilot pateix fractures als cossos vertebrals de les vèrtebres L2 i L3, però ha quedat descartada la necessitat d'una intervenció quirúrgica

Joan Vinyes Jr. ja ha estat donat d’alta després del fort accident que va patir el passat diumenge en el transcurs de la segona jornada de la Pujada a Arinsal, prova que inaugurava el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). Durant la segona jornada de la cita, en la qual el jove pilot s’estrenava en la modalitat de Pujades, no va poder impedir una sortida de pista en una zona intermèdia del recorregut on s’obtenen velocitats de quasi 140 km/h i va quedar catapultat al bell mig de la carretera i amb el cotxe de cap per avall.

Va ser traslladat d’urgència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va quedar ingressat durant dos dies per sotmetre’s a diverses proves i controls mèdics. Segons han indicat, les exploracions van confirmar fractures als cossos vertebrals de les vèrtebres L2 i L3. Un cop analitzats els resultats de les proves complementàries i descartada la necessitat d’una intervenció quirúrgica, els facultatius li han donat l’alta hospitalària, tot i que haurà de seguir un període de repòs i recuperació d’aproximadament tres mesos.

A principis d’agost se li practicarà una nova ressonància per avaluar l’evolució de les lesions. D’aquesta manera Vinyes Jr. es perdrà la tercera cita de la Copa Toyota Gazo Racing que es disputarà a MotorLand els dies 20 i 21 de juny, certamen en el qual n’és un dels grans protagonistes.

Un pilot francès és evacuat a Barcelona després de patir un infart durant la celebració de la Pujada Arinsal 2026

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Jordi Ardèvol és l’escollit per substituir Francesc Solana com a director esportiu d’un MoraBanc en període de reflexió
Espot admet que l’avançament de Concòrdia «no el satisfà», tot i que s’esperava els resultats de l’enquesta
Els policies acusats de detenció il·legal defensen que el trasllat de la denunciant es va fer seguint els protocols vigents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAVB i Andbank signen un conveni per continuar fent que sigui una de les federacions «més vives» del Principat
  • Esports
Carla Mijares torna a la neu, a l’estació gal·la de Les Deux Alpes, recuperada dels problemes físics i sense molèsties
  • Esports
La segona Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb 19 conjunts, cinc d’ells del primer nivell, i dues seleccions
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu