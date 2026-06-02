Joan Vinyes Jr. rep l’alta mèdica després del fort accident que va patir diumenge passat a la Pujada a Arinsal

Joan Vinyes Jr. ja ha estat donat d’alta després del fort accident que va patir el passat diumenge en el transcurs de la segona jornada de la Pujada a Arinsal, prova que inaugurava el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). Durant la segona jornada de la cita, en la qual el jove pilot s’estrenava en la modalitat de Pujades, no va poder impedir una sortida de pista en una zona intermèdia del recorregut on s’obtenen velocitats de quasi 140 km/h i va quedar catapultat al bell mig de la carretera i amb el cotxe de cap per avall.
Va ser traslladat d’urgència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va quedar ingressat durant dos dies per sotmetre’s a diverses proves i controls mèdics. Segons han indicat, les exploracions van confirmar fractures als cossos vertebrals de les vèrtebres L2 i L3. Un cop analitzats els resultats de les proves complementàries i descartada la necessitat d’una intervenció quirúrgica, els facultatius li han donat l’alta hospitalària, tot i que haurà de seguir un període de repòs i recuperació d’aproximadament tres mesos.
A principis d’agost se li practicarà una nova ressonància per avaluar l’evolució de les lesions. D’aquesta manera Vinyes Jr. es perdrà la tercera cita de la Copa Toyota Gazo Racing que es disputarà a MotorLand els dies 20 i 21 de juny, certamen en el qual n’és un dels grans protagonistes.