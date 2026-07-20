El projecte tricolor i la possibilitat de jugar a LaLiga Hypermotion, les claus de l’arribada de Randy Schneider

Randy Schneider ja ha concedit la seva primera entrevista com a jugador de l’FC Andorra. El migcampista, internacional amb les Filipines i amb una llarga trajectòria al futbol suís, ha mencionat que el projecte tricolor i la possibilitat de jugar a LaLiga Hypermotion van ser claus en la seva decisió: «Ho vaig veure com un repte perquè és la meva primera experiència a l’estranger. Estic molt il·lusionat de ser aquí, practicar aquest tipus de futbol i jugar amb aquest club».
Pel que fa al seu perfil sobre la gespa, Schneider es defineix com “un jugador tècnic” a qui li agrada “tenir la pilota i ser creatiu”, però que també destaca per “treballar sense ella, pressionar i recuperar pilotes per ajudar l’equip”. A més, el nou jugador pirenaic considera que el model de joc de l’FC Andorra el pot potenciar: “M’agrada participar molt en el joc i, si tenim molta possessió, això m’ajuda a rendir millor i a ajudar l’equip amb gols i assistències”.
Amistós contra l’Inter
L’FC Andorra continuarà amb la preparació de la temporada aquest divendres amb un partit d’entrenament. El conjunt tricolor s’enfrontarà a l’Inter Club d’Escaldes a l’Estadi Comunal, en un duel que començarà a les 10.00 hores.