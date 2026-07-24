L’FC Barcelona torna a escollir Encamp per preparar la pretemporada i enguany vindrà amb quatre seccions

L’FC Barcelona ha tornat a escollir Encamp per preparar l’inici de la nova temporada. En aquest sentit, la primera de les estades dels blaugrana serà la de l’equip de futbol sala, el qual arribarà el 3 d’agost i romandrà a la parròquia fins al dia 7. Posteriorment, serà el torn de l’handbol, el qual s’hi entrenarà entre el 9 i el 12 d’agost, mentre que la secció d’hoquei patins tancarà les estades de l’agost amb una concentració del 17 al 21 d’agost.
Pel que fa a la secció de bàsquet, el club català també preveu realitzar la seva estada de pretemporada a Encamp a principis de setembre. Aquesta, però, es concretarà pròximament una vegada es completi la configuració de l’equip esportiu i tècnic després dels canvis produïts aquesta temporada.
«Aquesta fidelitat demostra la qualitat de les nostres instal·lacions esportives i d’un entorn privilegiat que respon a les necessitats dels clubs d’elit» – Nino Marot
El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica encampadà, Nino Marot, ha destacat que «és una gran satisfacció que Barça continuï confiant en Encamp per preparar les seves temporades». «Aquesta fidelitat demostra la qualitat de les nostres instal·lacions esportives, dels serveis especialitzats que oferim als equips professionals i d’un entorn privilegiat que respon a les necessitats dels clubs d’elit», ha afegit.
Durant l’estada de les diferents seccions del FC Barcelona, el Comú d’Encamp impulsa un programa d’activitats adreçat a la ciutadania amb l’objectiu d’apropar l’esport d’elit. Entre les propostes hi ha la possibilitat de seguir entrenaments en directe, assistir a partits amistosos i participar en jornades de portes obertes amb infants, joves i clubs esportius, els quals poden conèixer de prop els jugadors i compartir-hi experiències.